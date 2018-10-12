北京天坛医院新院门诊量达老院区水平

10月10日，北京天坛医院新院区首批3名手术患者全部顺利出院。记者了解到，新院区试开诊6天，日门诊量已与老院区同期基本持平。

“10月10日就像是两个10分，一个10分我想送给天坛医院所有医护人员，感谢他们这段时间对我的照顾；第二个10分我要送给我自己，希望我能康复得越来越好。”作为北京天坛医院新院区第一批手术患者，当天出院的郝女士对未来充满希望。郝女士家在牡丹江，今年9月，她突然感觉头疼，到医院检查发现颅底有一个巨大脑膜瘤，后来她来到北京天坛医院顺利做了手术，更有机会体验了新院区各种现代化的就诊流程。

与郝女士一起住进天坛医院的，还有来自辽宁的25岁的博士小卜和一位吴姓患者。今年9月，小卜在学校就餐时突然倒地抽搐，送到医院检查时发现脑部肿瘤，辗转多家医院后来到天坛医院。

手术前，主刀的中国科学院院士赵继宗组织手术团队根据病人的功能磁共振和神经传导束影像学制定了细致手术计划，并与患者和家属反复沟通达成共识。3名患者先后接受手术，成为天坛医院新院区第一批手术患者，天坛医院也派出包括赵继宗院士，神经外科王硕、曹勇等知名专家组成的“豪华”团队进行手术。

仅仅两天，三名患者就从ICU顺利地回到普通病房。“没有发烧、没有其他症状，回到病房我就能下地活动了。”郝女士说。

目前新院区试开诊6天了，日门诊量已与老院区同期基本持平。