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国家市场监管总局要求加强冷藏冷冻食品经营监管

陈燕飞

2018年10月12日08:29 来源：中国医药报

　　近日，国家市场监督管理总局发布《关于加强冷藏冷冻食品经营监督管理的通知》（以下简称《通知》），要求进一步规范冷藏冷冻食品经营秩序，严厉打击违法违规行为，保障冷藏冷冻食品质量安全。

　　《通知》要求，各地食品药品监管部门要督促冷藏冷冻食品经营者严格落实经营者主体责任，严格按照法律法规要求，依法取得营业执照、食品经营许可证等合法主体资格，严格落实进货查验和记录制度，全面履行主体责任义务，切实提升食品安全保障能力和水平。要加强日常监管和监督抽检。组织开展对冷藏冷冻食品经营场所的现场检查，重点检查冷藏冷冻食品和食用农产品的来源、数量和销售去向，严格核查进货查验记录、冷藏冷冻食品质量安全证明以及批发经营者销售记录等资料。

　　《通知》明确，各地食药监管部门要严厉打击违法违规行为。强化对冷藏冷冻食品和食用农产品经营、贮存等场所的监督检查。同时，要强化社会监督。要及时发布食品安全风险预警和消费提示，引导消费者科学购买、安全消费；主动发布本地区冷藏冷冻食品安全监管措施、工作进展及取得成效，加大对典型案例的曝光力度，震慑违法犯罪分子；畅通公众监督和舆论监督渠道等。

(责编：许晓华、许心怡)


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