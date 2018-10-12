世界镇痛日:疼痛不是生病的附属品 痛了当然要治！

10月11日是第14个“世界镇痛日”。在世界卫生组织看来，疼痛已是继血压、呼吸、脉搏、体温之后的第五大生命体征。在我国，大部分老百姓依然认为疼痛是生病的附属品，病好了痛就没了。临床中也证实这是一种根深蒂固的误区。

现状：国人是疼痛“重灾区”

2017年全球疼痛指数(GPI)报告发现，中国是身体疼痛的“重灾区”，超过90%的调查对象经历过身体疼痛，但仅有28%会及时采取行动，甚至有20%的中国人选择“让时间来治痛”。

对于电脑脖、挎包肩、沙发腰等症状高发，多数 “受害者”对身体疼痛不重视、不了解、不作为。此外，虽然有些人想要根治疼痛，却习惯性选择按摩、贴膏药、针灸等起效缓慢的方式。

误区：疼痛最坑的“6大误区”

误区一：忍字当头

疼得时间越长，人体对疼痛的抵抗力越低!疼了先忍忍，不到万不得已不吃止痛药，这是很多人处理疼痛的方式，也是错误的方式。疼不可忍受，越忍越不能耐受。

误区二：自己开“方”

自行购买止痛药是很危险的。所有的止痛药都有自己的抗痛谱，自己乱吃可能会延误病情!非处方药物建议要咨询药师或者疼痛科大夫，咨询完以后再使用。

误区三：害怕成瘾

以镇痛治疗为主的阿片类药物，在常规剂量下出现成瘾的可能性非常小!

误区四：痛随病止

疼痛本身就是一种疾病，不会随着原发疾病痊愈而结束。慢性疼痛是需要缓解和治疗的。

误区五：女性更耐痛

男女耐受疼痛的程度并没有明显的差别。人体的疼痛感知受基因控制，疼痛耐受在性别、种族中都没有明显的差异。

误区六：按摩止痛

非劳损性的腰腿疼进行按摩有可能造成损伤!疼痛如果是肌肉劳损性、慢性劳损性的，到医院进行正规的推拿按摩是有效的，不过要先到医院进行检查，分清疾病类型。

收藏：治疗疼痛的小妙方

1、两种食物能抗痛

辣椒：辣椒在1850年时就被用来治疗牙痛。近年来，研究发现辣椒中让人觉得辛辣的成分——辣椒素，可以阻止神经将疼痛信息传到中枢神经系统，因此可以减少疼痛感。辣椒素现在被用来控制头痛、神经痛、骨关节炎及类风湿性关节炎等疼痛，大部分以外贴膏剂治疗。此外，辣椒里本来就存在一种物质“水杨酸盐”，它正是止痛药阿司匹林的成分。

莓类：美国密执安州立大学的研究人员用tart cherry(樱桃的一种)萃取物做研究，发现它阻断发炎的能力比阿司匹林强10倍。后续研究又指出，草莓、黑莓及其他种类的樱桃也有类似效果。而富含强力抗氧化剂的蓝莓，还能加强身体修复系统的战斗力。

2、女性经期别久坐

久坐造成气滞血瘀，很容易诱发痛经。对付痛经，多数女性都有自己的偏方，比如在经期用热水烫脚，烫到满头大汗，或用玫瑰花冲水喝等，无论什么方法，只要是疼，就不能忍着，因为从中医角度看，痛则不通，忍痛不治，只会加重气滞血瘀的程度，对身体不利。



3、抱枕能减痛

看电视时可以把沙发抱枕夹在两腿中间，用力夹紧，每次持续10~30秒，夹20分钟放松一下，然后再换个腿部部位夹，这样可以使肌肉处于张力状态，加强肌肉的运动功能。



