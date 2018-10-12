“明厨亮灶”需网络平台“刮骨疗毒”

一键下单、网上支付、送餐上门。随着移动互联网技术的发展，网络订餐成为中国都市年轻人的高频消费场景。然而，一些外卖平台商家无照经营、违规操作、虚假宣传等问题屡屡被媒体曝出，食品安全话题时常挑动着社会神经。

近日，多家电商平台联合启动了食品保健食品反欺诈反虚假宣传电商联盟，并发布《食品保健食品反欺诈反虚假宣传公约》。这种以公约的形式维护行业公平和正当利益的做法比较常见，但针对网络餐饮这一细分领域的行业自律尚属首次。

不论联盟还是公约，其意义不仅在于体现了网络餐饮行业自律意识的觉醒，更在于可以配合相关法律法规的落实。去年，国家市场监管总局颁布《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，鼓励入网餐饮服务提供者践行“明厨亮灶”倡议。所谓“明厨亮灶”，即让食品加工制作过程通过监控视频在第三方平台公开，让商家在阳光下接受公众监督。尽管实现“明厨亮灶”的愿景，还存在诸如商家热情不高、设备耗资较大等主客观障碍，但各大电商平台行动起来，刀口向内，已经显示出其“刮骨疗毒”的决心。电商平台具有较强的智能定位、数据分析、趋势评估等科技能力，若能使用得当，能够有效地将法律法规落到实处。

民以食为天，食品安全无小事。党的十九大报告提出：“实施食品安全战略，让人民吃得放心。”当前，“互联网+餐饮”的模式逐渐为中国老百姓所接受，网络餐饮也日益成为市场监管的重点。网络餐饮安全链条长，从制作、分装到消费者食用的各个环节都存在风险。尽管近年来形成了以新修订的《食品安全法》和《电子商务法》为代表的法律法规体系，对责任主体、监管重点、惩戒规则等方面作出规定和解释，但在操作层面仍侧重于事后追责。行业联盟通过鼓励送餐人员举报商家的违法违规行为，有助于形成平台、商家、配送员之间互相监督的“循环链”，共同构筑互联网餐饮线上线下的“同心圆”。

行业自律在落实，政府监管重指导，二者相互配合，在保障消费者的健康权益的同时，也推动了互联网技术与餐饮行业深度融合，为经济发展提供新动能。众所周知，中国经济进入新常态后，产业结构优化、经济转型升级的需求日益迫切。互联网技术成为引领社会生产变革的活跃要素，互联网产业也成为经济发展的重要引擎。据统计，2017年外卖市场规模突破2000亿元大关，预计2018年将达到2430亿元，市场潜力巨大。因此，必须以壮士断腕的勇气“刮骨疗毒”，只有这样，互联网产业才能与经济社会融合发展，互联网发展成果才能更好地惠及民众。