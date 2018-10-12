不要以为技术能解决所有健康问题。我们医者能做的仍然是“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”

我10岁时得了猩红热，住进一家小的私立医院，昏迷3天后救了过来。除最严重时用过几天青霉素外，没有其他什么治疗，护理却十分周到，连饭都由护士喂到嘴里。护士们一有空就轮着来给我讲故事。

60多年过去了，我还记得那张病床，那间病房。护士们长什么样很快忘记了，但她们却在我幼小的心灵中留下了一片柔软的地方，留下了一种特别的美、一种爱的美丽。医学是有温度的。

1968年底，我被分配到陕西农村一个公社卫生院工作。卫生院只有一间药房、一间注射室和一间面积稍大的门诊室，遇到中毒性痢疾、新生儿肺炎、消化不良导致严重脱水等严重患儿，我让出自己的床，几天几夜连续观察治疗；急性心力衰竭病人需要快速洋地黄化，我连续几天骑车去病人家里看着病人按时按量服药，用几毛钱挽回生命；农民牙病多，我买来一把牙挺和两把牙钳，自学了麻醉技术，就给人拔牙……总之，是病人的痛苦驱使我去努力做事，是病人促使我不断学习，也是在病人身上的实践让我的临床能力得到不断提高，是病人让我成为一名合格的基层全科医生。我学会了沟通，增长了本领，越来越得到农民朋友的信任。病治好了，他们感激我；病没有治好，他们说“韩医生都看过了，也就这样了”；我收治的病人死了，家属反过来安慰我说，大夫看得了病，救不了命。有时早上起床，会在宿舍窗台上看到手绢里包着几个鸡蛋或者几个白面锅盔，是老乡们送我的。

一个多世纪以来，现代技术与医学的结合，使医学发展插上了翅膀，人类的寿命大大延长，众多曾经肆虐夺命的传染病得到有效控制，不少严重的疾病得以明确诊断和有效治疗。但同时，技术至上的观念不断蔓延，医学发展的目标和方向开始错乱。医学的重点放在了救治生命最后阶段的病人，而不是为多数人的健康和减少病痛服务。医学的边界也开始模糊，被赋予过度的使命，常常把危险因素当作疾病治疗。人们过度相信技术，而常常忘记病人心理上的苦楚以及对医者关怀的期盼。

今天，医学大大发展了，但人类对自身的认识，还只是冰山一角，切不可妄自尊大，不要以为技术能解决所有健康问题。我们医者能做的仍然是“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”。生命是有限的，每个人出生、成长、壮年、衰老、死亡的过程不可逆转，医学的任务只是保护正常的过程。我们不能把衰老当作疾病，不能把追求长生不老作为医学的目标，不能给生命无望的病人增加无谓的痛苦，不能不考虑医学的社会效应与公平公正。

——中国科学院院士韩启德在北医三院建院60周年学术研讨会上的讲话

（本报记者白剑峰摘编）

《 人民日报 》（ 2018年10月12日 20 版）