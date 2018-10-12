基本药物是分级诊疗“助推器”

医和药在临床上本是“好伙伴”“好搭档”。有医无药，再好的医生也难做无米之炊；有药无医，再好的药也可能一无是处。基本药物应当成为家庭医生的标配，两者相互依存，共同引导患者到基层就医

近日，国家卫健委宣布，2018年版基本药物目录品种增加到685种，新增品种包括了抗肿瘤用药12种、临床急需儿童用药22种以及一种丙肝治疗新药。时隔6年后，基本药物目录再次调整，引发社会关注。

基本药物是指适应基本医疗卫生需求、剂型适宜、价格合理、能够保障供应、公众可公平获得的药品。从2009年版307个品种扩充到2012年版520种，再到今年685种，品种不断增多，说明基本药物内涵在不断深化。新版目录再次扩充，新药进入目录尚属首次。其中用意非常明显，即新版基本药物目录更加注重跟二级以上医疗机构用药衔接，目的是使大部分患者在基层就能买到和大医院一样的药品，助推分级诊疗局面形成。

让大部分患者在基层就医，小部分疑难重症患者到大医院就医，减少无序就医，形成合理的“金字塔”就医结构，是医改的目标之一。过去，大量患者因在基层买不到所需药品而跑到大医院就诊，增加了大医院接诊压力。还有很多常见病、多发病患者，本来不需要到大医院就医，在基层买点药就能解决问题，但因基层药物不全，只能到大医院排队。首都医科大学附属北京朝阳医院曾做过调查，大医院高血压就诊患者中，30%只开药不检查，30%中的50%是辖区居民。按照朝阳医院日均1万人次的门诊量推算，每天大约有1500—2000人次可以回到社区医疗机构就诊。据此类推，大量稳定期的慢病患者如高血压、糖尿病、脑卒中等患者可以回到基层就诊，甚至一些肿瘤患者也可以在基层买药。

如果大量的常见病、多发病尤其是慢病患者，因在基层医疗机构能买到药而留在基层就医，不仅让群众买药更便捷，还将大大推动分级诊疗，这样群众看病买药真的是又快又好。然而，不能简单地认为，给基层医疗机构配备和大医院一样的药品，患者会自动回到基层就医。事实上，人们愿意到医疗机构买药，看中的还是开药医生的技术水平。患者及家属普遍相信，医生技术好，科学用药施治，病才好得快。也就是说，新版基本药物目录虽然出台，仍需要一套机制来配合实施。有了会用药的好医生、能转诊的好体系、报得多的好医保，才有可能助推分级诊疗。首先，要保障患者的合理用药。因病施治是一种专业能力，基层医生针对病情开出处方，需要相对应的专业能力，那么基层医生必须是受过专业训练的专科医师或全科医师。其次，建立首诊和转诊、分诊机制。基层首诊地位需得到明确，并和大医院、专科医院有转诊、分诊的协作机制，患者就近就医买药，出现重症、急症时可以及时转到大医院。最后，还得有医保报销，并且越是基层越报得多，让人人都能看得起病，愿意在基层看病买药。从现实情况来看，如上条件还需要时日配套完善。以全科医生为主的签约家庭医生是居民健康的“守门人”，他们是使用基本药物的主力军。但是，目前合格的全科医生数量不足，激励机制还没到位，首诊、转诊机制及其配套医保报销办法需要在医联体建设中不断完善。

医和药在临床上本是“好伙伴”“好搭档”。有医无药，再好的医生也难做无米之炊；有药无医，再好的药也可能一无是处。基本药物亦如此，应当成为家庭医生的标配，两者相互依存，共同引导患者回到基层就医。如今，在一些地方，基本药物正在成为家庭医生做实服务、赢得居民信任的重要手段，在分级诊疗制度中发挥了关键作用。比如，广州市花都区通过基本药物在基层的使用，扎牢了基层网底，吸引高水平全科医生到基层，患者尤其是慢病患者得到有效管理，90%的患者留在基层就医，初步实现分级诊疗。当前，分级诊疗已成为满足人民健康需求、应对老龄化挑战的重要手段。基本药物制度理应挑起分级诊疗“助推器”的重任，与家庭医生签约服务、医联体等制度紧密配合，与医疗、医保联动改革，助力健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2018年10月12日 19 版）