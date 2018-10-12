新疆县域内就诊率提高至85.1%

10月11日，国家卫生健康委员会在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市召开的2018年全国卫生健康系统援疆工作会议指出，在各方协同努力下，新疆医疗卫生服务体系日益健全，卫生健康援疆工作取得显著成效。

会议认为，“十三五”以来，国家卫生健康委员会协调中央财政倾斜安排卫生健康转移支付资金，支持新疆卫生健康事业全面发展。各对口支援省市累计投入21.57亿元，支持项目2600余个，援助车辆、医用设备等3800余台件，基层基础设施和诊疗服务环境持续改善。深入开展“组团式”援疆工作，援疆省市派遣医疗队360余批次2.4万余人，帮助受援医院引进新技术新项目294项，填补技术空白142项，并培训地县医务人员11.2万人次，危急重症病人抢救成功率达到90.17%。

在各方的协同努力下，新疆医疗卫生服务体系日益健全，乡镇卫生院、村卫生室标准化建设率分别提高到88.17%和84.2%，县域内就诊率提高至85.1%。城乡居民健康水平不断提升，孕产妇死亡率由2015年的39.68/10万下降到2017年的31.74/10万，婴儿死亡率由21.45‰下降到14.82‰，5岁以下儿童死亡率由26.31‰下降到22.70‰。卫生健康援疆工作取得了显著成效。

会议指出，要以专科建设为重点，加大医疗人才“组团式”帮扶工作力度，持续开展“以院包科”等工作。以预防为主，加大公共卫生和健康促进工作力度，实施好“优质服务基层行”活动，进一步加强母婴保健和健康促进，推动中医药和民族医药事业发展。做好南疆地区计划生育工作，强化各级党委政府主体责任，衔接统筹相关政策，逐步推进生育政策的调整完善，降低并稳定适度生育水平。

会议上，天津市、浙江省卫生计生委、中国疾病预防控制中心等援疆省市和单位作交流发言。