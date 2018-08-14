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少量糖分或可改善老人记忆力

曹淑芬

2018年08月14日10:26 来源：中国妇女报

来自英国华威大学的一项新研究显示，糖分可以改善老年人的记忆力，可使他们更积极地尽全力去完成困难的任务。研究发现，血糖的升高不仅可改善记忆力和工作表现，还可使老年人在工作时更快乐。

研究人员给一组年轻（18~27岁）和老年（65~82岁）的参与者一杯含有少量葡萄糖的饮料，然后让他们做各种记忆力任务，而其他参与者被给予安慰剂，即一种含有人工甜味剂的饮料。研究人员测量了参与者参与任务的程度、他们的记忆力分数、情绪，以及对自己所做努力的评价。

研究结果显示，通过葡萄糖饮料增加能量可让年轻人和老年人比那些使用人工甜味剂者更加努力，但对年轻人来说，效用到此为止，葡萄糖既没有改善他们的情绪，也没有提升他们的记忆力表现。

但是，与饮用人工甜味剂的老年人相比，饮用葡萄糖饮料的老年人明显表现出更好的记忆力和更积极的情绪。研究人员推测，使血糖水平升高的短期可利用能量，可能是老年人全力完成任务的一个重要动力。

多年的研究表明，积极参与困难的认知任务是老年人保持认知健康的先决条件。该项研究结果使研究人员理解什么能够调动老年人的积极性，并找到让他们在任务似乎不可能完成的情况下增进意愿、更加努力的方式。

(责编：李轶群、杨迪)


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