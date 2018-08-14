溺水成我国儿童死亡首因 没有设备可替代成人监护

这几天朋友圈都在寻找在青岛海滩上失踪的8岁北京双胞胎姐妹，直到最后警方确认双胞胎女孩溺亡。其妈妈表示，事发之前，两个孩子在玩，她坐在离孩子几米远的地方看手机，“看一会儿手机，看一眼孩子”，后来还看见她们和其他孩子一起挖沙子，所以有点松懈，等她再看了两眼手机发个朋友圈之后，再抬头看孩子，发现孩子不见了……就是疏忽了那么几分钟，孩子就出事了。

其实，每年暑期都会有不少孩子溺水身亡的悲剧，溺水已是我国儿童的第一位致死原因。有数据显示，我国每年有超过20万的14岁以下儿童因意外伤害死亡，而其中六成意外在发生时，孩子的父母或监护人就在身边。

前不久，中国疾病预防控制中心曾对我国儿童溺水做了相关安全提示和预防指导。

家中和家周围溺水如何预防？1.家中的水盆、水缸用完后立即清空；同时，在家长用水时，让幼儿远离。2.给幼儿洗澡后，立即清空水缸/澡盆中的水。3.家中的马桶要清空盖好，家中/周围的水缸/水井等蓄水容器要加盖。4.保证浴室、洗衣房门关闭，避免儿童误入。5.如果房屋周围有开放式水域，应在院子或通向室外的房门安装护栏，以避免幼儿自行外出。

泳池溺水如何预防？1.确保带你的孩子去正规的泳池游泳。2.在下水前，确保你的孩子已经掌握关于水安全的技能，并确保你的孩子已做好热身运动。3.如果你与你的孩子一起在水中游泳，那么，你必须让你的孩子待在你一臂以内的范围里。4.儿童的水上游泳玩具不能替代标准的漂浮装备。

开放水域溺水如何预防?1.若在海中游泳，一定要让孩子穿上安全、合格并且适合孩子身材穿着的救生衣，并扣好所有的扣带。2.教授孩子泳池游泳和在开放水域游泳的差异，如不均匀的海浪等。3.如果带孩子一起坐船，家长和孩子一定都要穿救生衣，并保证扣好所有的扣带。

如何教育孩子做好溺水预防？1.告知孩子应在家长或成年监护人的看管下参加水上活动，不允许单独或与其他小伙伴一起去水边玩耍或游泳。2.告知孩子哪里可以游泳：水塘，水渠、江河不可以游泳；即使有人在游泳，也不能去没有游泳管理员，非专门开设的水域游泳。3.告知孩子如果发现同伴溺水了，他需要怎样做：即大声呼喊，但不要下水；可以将周围的救生圈、木棍等扔给溺水者。4.学习心肺复苏，以备急救时用。

此外，关于孩子溺水，家长还需避免三大最容易犯的认识误区。

误区1：吹气的水上玩具、游泳圈，可以很好地保护水中的孩子。这种认知是错误的，塑料吹气的水上玩具、游泳圈不是专业的漂浮装备，只是一种帮助孩子暂时浮在水面的一种辅助工具。当水流发生变化，或孩子自己没有抓住时等，孩子就会发生溺水。常发生的事故是，游泳圈在水的推动下突然翻过孩子的头或是游泳圈突然漏气了，而引发溺水事件。要记住的是，没有任何设备可以替代成人的监护。

误区2.泳池监护员可监护好我的孩子。泳池监护员的主要职责是维护整个泳池有序，游泳者可安全游泳。当发生意外时，他能第一时间给予救助。为此，他不会专门时时盯着看你的孩子的游泳状况。

误区3. 孩子发生溺水时，会拼命拍水或大喊，所以我能发现。孩子发生溺水时，实际上不一定能拼命拍水或大喊，而很有可能是无声的，甚至可能是站着不动，或低头在水下不动的，而你可能还以为他在练习憋气。因此，只要孩子在水中，家长就要时刻看护。