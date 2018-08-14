热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

想快乐吗？生活多留白，幸福感倍增

徐  蔓

2018年08月14日10:23 来源：人民网-生命时报

　　“想快乐，就别把日程排得太满。”这是美国科学家的一项新研究结论。特别是当你的空闲时间也“有安排”时，即使是自己喜欢的事，幸福感也会打折扣。

　　美国俄亥俄州立大学的马尔科博士进行了8项研究。第一项试验中，研究人员邀请198位参与者，其中一半人被告知在1小时内将有朋友来访，另一半被告知接下来没有任何安排。随后，研究人员询问参试者主观认为有多长时间可以用来读一本书。结果显示，无人来访的参试者认为有50分钟可以阅读，而有朋友来访的人则表示自己只剩40分钟可以用来读书。研究人员称，尽管给了1小时，但几乎没有人认为自己拥有整整1个小时的空余时间，都会留出一些“以防万一”的时间，尽管根本没那个必要。

　　第二项试验中，研究人员邀请参试者参加二选一活动，活动A历时30分钟，参与者可得报酬2.5美元；活动B历时45分钟，报酬5美元。选择结果表明，那些在活动结束后1小时有约会的参试者，即使有足够的时间参加报酬较高的活动B，却都选择了活动A。

　　第三项研究是邀请参试者参加会议，其中一些人突然被告知会议要提早召开。研究人员记录所有人在5分钟内做的事情，发现那些被告知会议提前的人平均只做了1.86件事，未被通知的参试者平均为2.38件。

　　专家认为，当计划一个接一个时，总难免把时间和精力花在精神负担上，仿佛现在所做的事只是进入下一件事的必经之路，不仅不能享受其中，在可用时间里的做事效率也更低了。针对研究结果，专家给出建议：尽量不要在休闲活动后马上安排严格的时间表，允许自己拥有一些回旋的余地以降低束缚感。享受闲暇时光的关键是“活在当下”，自然而然的状态最快乐！▲

　　（徐 蔓）

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn