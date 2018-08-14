想快乐吗？生活多留白，幸福感倍增

“想快乐，就别把日程排得太满。”这是美国科学家的一项新研究结论。特别是当你的空闲时间也“有安排”时，即使是自己喜欢的事，幸福感也会打折扣。

美国俄亥俄州立大学的马尔科博士进行了8项研究。第一项试验中，研究人员邀请198位参与者，其中一半人被告知在1小时内将有朋友来访，另一半被告知接下来没有任何安排。随后，研究人员询问参试者主观认为有多长时间可以用来读一本书。结果显示，无人来访的参试者认为有50分钟可以阅读，而有朋友来访的人则表示自己只剩40分钟可以用来读书。研究人员称，尽管给了1小时，但几乎没有人认为自己拥有整整1个小时的空余时间，都会留出一些“以防万一”的时间，尽管根本没那个必要。

第二项试验中，研究人员邀请参试者参加二选一活动，活动A历时30分钟，参与者可得报酬2.5美元；活动B历时45分钟，报酬5美元。选择结果表明，那些在活动结束后1小时有约会的参试者，即使有足够的时间参加报酬较高的活动B，却都选择了活动A。

第三项研究是邀请参试者参加会议，其中一些人突然被告知会议要提早召开。研究人员记录所有人在5分钟内做的事情，发现那些被告知会议提前的人平均只做了1.86件事，未被通知的参试者平均为2.38件。

专家认为，当计划一个接一个时，总难免把时间和精力花在精神负担上，仿佛现在所做的事只是进入下一件事的必经之路，不仅不能享受其中，在可用时间里的做事效率也更低了。针对研究结果，专家给出建议：尽量不要在休闲活动后马上安排严格的时间表，允许自己拥有一些回旋的余地以降低束缚感。享受闲暇时光的关键是“活在当下”，自然而然的状态最快乐！▲

（徐 蔓）