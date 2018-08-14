地铁是城市细菌集散地

曾有研究显示，我们每天乘坐的地铁上充满了细菌，在一座城市的不同区域，不同地铁线路的微生物群组也不尽相同。近日，中国香港与德国的一项联合研究发现了城市各区域细菌群的汇集方式——随着一天中的时间推移，各种单一菌群最终会混合到地铁里，形成一个庞大、统一的城市整体细菌群。

德国汉斯科勒尔研究所和香港大学的联合研究小组让参试志愿者在早晚高峰时段分别乘坐香港不同线路的地铁半小时，并在他们下车后从其手掌皮肤上采集擦拭样本。结果发现，市区内各类常见的无害细菌及有害微生物“一应俱全”。研究员詹尼·帕纳约图博士分析指出，地铁中的细菌以人类皮肤共生菌为主。清晨，每条地铁线都拥有能反映其所经区域特点的细菌群，但是一天下来，地铁乘客越来越多，所有线路上的菌群会趋于相似。也就是说，到了晚高峰期，来自不同地铁线的细菌将混合成一个更大的细菌群。

研究人员表示，对地铁菌群构成的研究有助于更好地了解城市规划对人们健康水平的具体影响，对公共卫生决策和公交运输设计都具有重要的指导意义，他们提醒，地铁乘客到家后务必认真洗手，减少病菌感染的风险。▲ （方文革）