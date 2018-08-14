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小儿暑痱，试试三款药粥

湖北省远安县中医院医师 胡献国

2018年08月14日10:15 来源：中国妇女报

痱子，又称汗疹、痱疹，是夏季常见的皮肤病，多见于婴幼儿及肥胖多汗的人。痱子若长在婴幼儿的头部，易形成脓肿，这就是痱疖。

中医认为，夏季气候炎热，暑湿侵袭，暑湿交阻，熏蒸肌肤，闭阻毛窍，从而形成痱子。清热利湿，解毒止痒，局部干燥为治疗大法，可选用下列药粥疗法。

鲜荷叶粥：鲜荷叶1张，大米30克。将鲜荷叶洗净，切丝；大米淘净。先将荷叶水煎取汁，去渣，加大米煮为稀粥服食，每日1剂，连续3~5天。

荷叶竹叶粥：鲜荷叶1张，竹叶5克，大米30克。将鲜二叶洗净，荷叶切丝；先将二叶水煎取汁，去渣，加大米煮为稀粥服食，每日1剂，连续3~5天。

土茯苓粥：土茯苓10克，大米30克，白糖适量。将土茯苓洗净，放入锅中，加清水适量，浸泡5~10分钟后，水煎取汁，加大米煮粥，待粥熟时下白糖，再煮一、二沸即成，每日1剂，连续3~5天。

以上三种药粥的余药渣均可加清水适量水煎取汁外洗患处，每次10~30分钟，每日2~3次。

(责编：李轶群、杨迪)


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