分娩后一小时内母乳喂养有益母婴健康

世卫组织与联合儿童基金会近日表示，新生儿在出生后的一个小时接受母乳喂养，可以增强免疫系统，降低死亡风险，有益于终身健康。

根据世界卫生组织的数据，在出生两个小时后才开始喂养母乳就会使新生儿死亡的概率增加33%，而一天后开始母乳喂养会使风险增加一倍。专家称，早期母乳喂养从一开始就增强了婴儿的免疫系统，降低了他们感染威胁生命的疾病的几率。

世卫组织和联合国儿童基金会发表的报告估计，60%的新生儿（全世界约7800万）在出生后一小时内没有母乳喂养。研究人员回顾了一些研究，发现这些婴儿在出生后28天内死亡的概率要高得多。

该报告指出，哺乳刺激母亲分泌母乳，包括初乳，由于它富含营养和抗体，又被称为婴儿的“第一支疫苗”。研究人员称，在婴儿出生后一小时内给婴儿喂奶，已经证明可以降低婴儿死亡率，并降低以后的肥胖率。它也为母亲带来健康益处，如降低乳腺癌、卵巢癌和Ⅱ型糖尿病的风险。

联合国儿童基金会执行主任Henrietta Fore认为:“对于母乳喂养，时间就是一切。在许多国家，这甚至可能是生死攸关的事情。然而，每年都有数百万新生儿错过了早期母乳喂养的好处，而导致错过的原因大多时候是可以避免的。”（胡珍）