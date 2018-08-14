国家卫健委：7月报告法定传染病疫情86万余例

人民网北京8月14日电 （董童）13日，国家卫健委疾病预防控制局公布了2018年7月全国法定传染病疫情概况（以下简称概况）。全国共报告法定传染病866072例，死亡1833人。

概况显示，在7月报告的法定传染病中，甲类传染病中霍乱报告发病6例，无死亡报告，鼠疫无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、白喉、人感染H7N9禽流感和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病321266例，死亡1828人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾以及淋病，占乙类传染病报告病例总数的93%。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病544800例，死亡5人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎，占丙类传染病报告病例总数的96％。