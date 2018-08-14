六类旅游，糖友不宜参加

节假日，不少朋友都计划外出游玩，但有6种旅游，糖友最好不要参加。

持续久坐的旅游长时间乘坐飞机、火车或汽车都不适合糖友，因为久坐可能造成下肢血液回流不畅，出现下肢水肿，形成血栓等，尤其合并心血管疾病者可能加重病情。另外，长途旅游干扰饮食和作息，容易出现疲劳，影响血糖控制。

到高海拔地区旅游高原旅游对糖友的危害主要有组织缺氧、血液黏稠度增大，还会形成微血栓，加重糖尿病视网膜病变和糖尿病肾病。高原环境下血糖水平略低于低海拔地区，如果药物调整不及时，可能会出现低血糖。气压影响会导致胰岛素注射剂量不精确。糖友在高原地区出现酮症酸中毒时与脑水肿鉴别难度大，增大救治的困难。

行程安排过紧的旅游行程安排过紧，乘坐交通工具时间过长和持续久坐的旅游都有相同的影响，同时还可能因为运动量过大，诱发酮症酸中毒，增加心血管负担，加重视网膜病变和糖尿病肾病。

气候反差大的旅游夏季避暑、冬季避寒已成为时尚，殊不知气候对血糖也有影响。寒冷刺激可导致糖友血糖升高；高温天气出汗多，如果水分补充不足，可引起血液浓缩血糖升高。

有冒险性质的旅游探险类旅游容易出现突发事件，导致血糖升高、诱发急性心血管病；交通和通讯不畅，容易延误救治时间，即使发生小的创面感染也很难愈合。

以泡温泉为主的旅游温泉水温较高，而糖友中有周围神经病变的患者对温度感觉不敏感，容易出现烫伤。泡温泉还会引起血管扩张、出汗、脱水，导致血容量不足，出现晕厥、外伤。注射胰岛素的患者泡温泉，胰岛素吸收更快，易出现低血糖反应。糖友长时间泡温泉更容易引起“温泉性皮炎”。

因此，糖友应尽量参加近距离、以有氧运动为主的旅游，并要携带好药物，及时检查有无足部皮肤外伤、水疱、感染等。