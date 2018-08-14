卫生健康等部门强化医疗综合监管

新华社北京8月13日电 记者日前从国家卫生健康委员会等多部门了解到，为保障患者利益、维护就医秩序，有关部门持续加大打击医疗欺诈行为，加强对医疗机构综合监管，通过深化医改等措施净化医疗环境。

据介绍，国家不断“利剑出鞘”，通过专项行动、督查督办案件等方式，加大对非法医疗行为打击力度。譬如，2016年，原国家卫生计生委联合公安部、中央网信办等部门联合印发通知，部署开展为期一年的集中整治“号贩子”和“网络医托”专项行动，对重点城市重点医院的“号贩子”打一场“集群战”。

在医院周边查处“号贩子”违法犯罪活动，围剿互联网有害信息、关键词，共封闭微信号、微信群、微信公众号、微博账号等3852个……一系列“重拳”出击收效明显。据不完全统计，各重点省份共开展相关宣传活动5200余次，发放宣传资料175万余份，有力揭示了“号贩子”和“网络医托”的常见手段，引导群众增强了辨识能力。

加大民营医院监管力度也是有关部门近来的着力点之一。数据显示，截至2017年底，我国共有民营医疗机构44.8万个，占到全国医疗机构总数的46.3％。专家指出，尽管民营医院数量和服务量不断增长，但在医疗技术能力特别是专科服务能力上仍然良莠不齐。

日前，国务院办公厅印发《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》提到，从重点监管公立医疗卫生机构转向全行业监管；引导社会办医疗机构加强各环节自律，提高诚信经营水平。相关负责人表示，针对民营医疗机构违法违规问题，在2018年下半年组织开展的国家监督抽检中，已大幅提高民营医疗机构抽检比例，并将进一步加大监管力度。

记者还了解到，下一步卫生健康部门将把民营医疗机构的质量管理纳入整体国家质控体系，加强对民营医疗机构质量信息的分析，对民营医疗机构和公立医疗机构实行同质化管理等。