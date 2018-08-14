改革开放40年 糖尿病等代谢性疾病防治取得许多进展

今年是改革开放40周年，近日，中华医学会内分泌学分会主任委员、解放军总医院内分泌科主任母义明教授做客新华网“聚焦中国医疗卫生发展”系列访谈，畅谈改革开放40年来，代谢性疾病治疗领域的发展。

40年来，我国各个行业都获得了很大的发展。人民生活水平不断提高，科学技术取得巨大进步，同时医疗行业也有了诊疗方式与理念上的革新。

1979年，母义明步入大学，从那时开始他逐渐进入了医学领域。谈及对40年来医学发展的感受，母义明表示，伴随着国力的增强，人民生活水平的提高，糖尿病等代谢性疾病防治取得许多进展。

他介绍，第一，公众对疾病的认识发生了根本转变。“过去得了病才去治疗，现在在没有得病之前，医疗机构就会采取预防措施，针对患者制订一整套防控方案。从十多年前开始，国家疾控中心、内分泌学会等部门，对糖尿病等慢病做了多个大型调查，了解了中国有多少慢性病患者，其中有多少代谢病患者，为什么会得这些疾病等等，同时制订了系统的防控策略，这是很大的一个进步。”

第二，治疗理念发生变化。“代谢性疾病是很大的领域，其中糖尿病与高血压、心脏病、肿瘤等都有关系。过去治疗糖尿病只是管理血糖，现在人民群众的健康理念都发生了很大的改变，逐步过渡到合理饮食、合理运动，以及如何提高从文化到饮食行业到疾病预防的整体水平，是整个全领域的通盘考虑。站在综合治疗角度，除了进行血糖管理，也会对血脂、血压采取治疗措施，这样才能减少并发症，降低死亡率，提高人民群众的生活水平。既要全盘考虑，也要整体预防。”

第三，检测技术迅速发展。“近年来，影像技术等检测技术迅速发展，可以帮助我们很清楚地了解糖尿病的类型，进而精准地进行治疗和控制。”

第四，治疗手段明显改善。母义明介绍道，“过去能治疗糖尿病的药很少，现在治疗手段、药物种类越来越多，更加符合患者病理生理的需求，更加有针对性。另外，药物的作用越来越科学，副作用越来越小，服药也越来越简单。40年前用的是动物胰岛素，现在用的是人胰岛素、长效胰岛素、超长效胰岛素等。而且器械治疗也有很大的发展，用机器就可以自动注射，能够把血糖稳定地控制住。”

“近年来，我国糖尿病等代谢性疾病的防治能力以及患者的健康管理水平不断提升，无论是对整个疾病的认识，还是在药物研发、治疗手段等方面，都得到了更高层次地发展。现在的健康理念发生了根本转变，我们不会被动等着患者出问题，而是要早发现、早预防、早治疗，这是对全民健康理念的贯彻落实。”母义明说。

在贯彻落实全民健康理念、提升我国代谢性疾病整体防治水平方面，跨国药企也发挥了重要作用。母义明认为，“改革开放这么多年来，国内一些企业研发进步也得益于与跨国公司的合作，这些药企给我们带来了很多新的理念、治疗手段，包括注射装置的改进，新药品的生产，国际上一些指南、共识等，这些逐步融入到中国的社会当中，给我们提供了很多宝贵的经验，让我们少走弯路。”