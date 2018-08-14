国家药监局通告8批次化妆品不合格

近日，国家药品监督管理局发布消息，经江西省药品检验检测研究院等检验，标示为广州市梦妆化妆品有限公司等7家企业生产的8批次化妆品不合格。

涉及的标示生产企业、不合格产品为：广州市梦妆化妆品有限公司生产的蜗牛魔力白（蜗牛原液嫩白保湿防晒套装）SPF30/PA++，广州市梵蔻化妆品有限公司生产的雯丽防晒乳SPF8，广州尚慧化妆品有限公司生产的妃丝小铺懒人防晒霜SPF30/PA+++，广州艾琪化妆品有限公司（委托方：广州市爱敬化妆品有限公司）生产的BLUE LIZARD防晒乳SPF30+（Sport运动型），高宝化妆品（中国）有限公司〔委托方：维真时代（上海）化妆品有限公司〕生产的Dr.magic清爽水润每日防晒露SPF42/PA+++，广州温雅日用化妆品有限公司生产的温雅漾采染发焗油（棕色4B），大连河原日用化学品有限公司生产的彩蕴焗油染发膏（天然黑）和彩蕴焗油染发霜（3/0深棕色）。

通告指出，上述不合格产品及相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》《化妆品标识管理规定》等相关法规的规定。国家药监局要求相关省食品药品监管局核实后依法督促相关生产企业对已上市销售相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对涉嫌假冒的产品，要深查深究其进货渠道，对违法违规行为，依法予以查处，涉嫌犯罪的依法移交公安机关。