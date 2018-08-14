高温“烤”验四大洲  热“火”还要烧多久

寰球同此炎热。对瑞典气象学家本特·林德斯特伦来说，今年夏天持续如此之长的高温，实在令人担忧。

“出现超过30℃的单日温度并不奇怪，但今夏高温天数异常持久，这是比较可怕的。”瑞典电视台报道，今年7月瑞典平均气温比以往正常水平高出3-4摄氏度，多地创下260年来7月气温最高纪录。

四大洲同时“发高烧”

让林德斯特伦感到可怕的极端高温天气，这个夏天不止出现在瑞典，也出现在同属北欧国家的挪威、丹麦、芬兰，更出现在亚洲、北美洲、北部非洲等广袤的大陆。从东京到雅典、从北美到北非，热浪席卷北半球。

欧洲——瑞典高温引发多处森林火灾；挪威、芬兰和丹麦分别出现罕见高温；希腊雅典遭遇40℃高温袭击，并诱发火灾；英国部分地区持续高温干旱，上千人死于与高温有关的疾病；连北极圈内的一些气象站也观测到气温超过30℃，森林大火在以寒冷著称的北极圈内燃烧。

亚洲——日本大部分地区经历了观测史上最热的7月，中暑死亡100多人。7月23日韩国最低气温创111年来最高值，高温导致中暑患者剧增，十余人死亡。

北美洲——加拿大魁北克省7月初遭遇几十年不遇的罕见连续高温天气，导致数十人死亡；美国加利福尼亚州遭遇创纪录的高温侵袭，美国得克萨斯州、亚利桑那州等地气温破历史纪录，多地因高温诱发火灾。

北部非洲——7月初，摩洛哥出现43.4℃高温，阿尔及利亚东部的瓦尔格拉最高气温更是达到51.3℃。

世界气象组织7月26日和27日接连发表声明：全球多地高温、干旱等极端天气事件接连发生，干旱和高温加剧了北半球野火灾情。这些极端天气给人类健康、农业、生态系统等带来了巨大的不利影响。

气候变暖是根源

“此次极端高温天气延续，偶然中的必然是全球气候变暖的大背景，必然之中的偶然，则要归结于今年极地环流和赤道中东太平洋海温异常。”国家气候中心气候服务室首席艾婉秀说。

研究显示，气温上升速率呈不对称性，北方升温速率高于南方，今年夏天北方高温的极端性明显高于南方。同时，最低温度的上升速率高于最高温度的上升速率，夜间温度不返凉，加重了炎热程度。

极端高温天气为何肆虐北半球？世界气象组织认为，极端天气频发与温室气体排放导致的气候变化有关。

“2018年正在成为有史以来最热的年份之一，许多国家都有新的高温纪录，这并不令人意外。我们正在经历热浪和极端高温事件，这与我们关于温室气体排放导致气候变化的预期一致。”世界气象组织副秘书长埃琳娜·蒙娜恩科娃说。

专家指出，气候变暖背景下，全球极端天气事件在过去数十年里显著增多，预计未来会越来越多，世人必须警醒，必须全球协力，落实巴黎协定，采取措施积极应对气候变化。不然，高温极端天气将在明年夏天、后年夏天更加肆无忌惮地“占领”地球。

（据新华社电）