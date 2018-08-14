“健康丝路”：播撒中国医卫经验

“中国具有实际经验和经济影响力，能极大影响‘一带一路’沿线国家的数十亿生命。”在谈及中国“一带一路”倡议将如何影响世界卫生健康领域发展时，世界卫生组织总干事谭德塞曾如此表示。

卫生领域合作是“一带一路”建设的重要内容。5年来，以改善各国人民健康福祉为宗旨的“健康丝绸之路”，为深化全球卫生合作提供了诸多公共产品，成为“一带一路”参与国民心相通的重要纽带。从传染病防控、卫生援助，到人才培养、中医药推广，中国与“一带一路”参与国家的健康交流合作不断深化，中国医疗卫生领域的经验，正播撒在“一带一路”的各个角落。

医疗合作拓展全球

巴基斯坦瓜达尔港是“中巴经济走廊”的重要支点，也是“一带一路”框架下的旗舰项目。在这里，有一座由中巴共建的医疗急救中心，为两国民众提供医疗保健服务。

由于地处偏远、经济发展滞后，瓜达尔的卫生防疫形势十分严峻。为此，2017年9月，原国家卫计委和中国红十字总会共同派出援巴医疗队，首批12名医务人员在当地的医疗急救中心提供医疗服务。半年间，该中心共接诊中巴患者1000多人次，还为中国在瓜达尔援建的法曲尔小学的小学生及瓜达尔港务局的员工进行体检。

随着医疗队工作的开展，医疗队的水平口口相传，赢得了当地民众的高度评价。医术高明的中国医院，成为很多当地人看病的首选。

“中国在巴基斯坦的目标是在缺医少药、难以预防疾病暴发的地区提高人们的健康水平。”谭德塞说，中国具备了加强卫生系统、促进人类繁荣和经济发展的知识与力量，能够极大地改变巴基斯坦的卫生状况。更重要的是，这样的影响力还将扩展到“一带一路”沿线。

去年1月，中国与世卫组织签署关于“一带一路”卫生领域合作谅解备忘录。这一具有里程碑意义的文件，意味着中国同世卫组织的务实合作扩展到“一带一路”参与国家、区域和全球层面。

在谭德塞看来，为达到世卫大会提出的“3个10亿”目标（全民健康福利覆盖人口新增10亿人，在发生突发卫生事件时受到更好保护的人口新增10亿人，健康得到改善的人口新增10亿人），必须抓住“一带一路”倡议的契机，确保参与国数十亿人的健康。

用能力赢得赞誉

日前，中国海军和平方舟医院船结束了对南太平洋岛国斐济的友好访问。访问期间，和平方舟主平台在全天候展开诊疗的同时，还持续4天派出12批次医疗分队，分别赴当地社区健康中心进行服务，并派救护直升机搭载医疗分队前去距首都100多公里的瓦图莱莱岛，为岛上民众提供最急需的医疗服务。虽然已经离开多日，但中国医疗队高超的医疗服务水平和真情的关爱故事仍让当地民众心存感激。

今年，和平方舟医院船已经完成了对巴布亚新几内亚、瓦努阿图、斐济等多国的访问。而在去年，和平方舟医院船沿着“21世纪海上丝绸之路”航行近3万海里，历时155天，为沿途国家民众提供医疗服务。

载着健康与友谊的“和平方舟”，是“健康丝绸之路”远播的缩影。“一带一路”倡议提出5年来，中国的援助项目、人才计划等诸多举措，让沿线各国民众感受到了卫生合作带来的实惠。

“一带一路”倡议提出以来，中国医疗队奔走的地方更多了。他们为“一带一路”沿线国家人民防治疾病、改善医疗条件、为当地培训医务人员，留下了一支“不走的中国医疗队”，成为维系世界和平与稳定的重要力量。

今年5月，由北京协和医院承担的赴纳米比亚“光明行”活动顺利结束。在20天的时间里，中国医生共完成了各类白内障手术208例。一开始，许多在欧美国家接受培训的非洲医生，对中国的医疗技术并不了解。然而，看到中国医生的手术成果，看到重见光明的患者载歌载舞，当地的医疗工作者为中国医生送上了掌声和赞誉。

作为携手打造“健康丝绸之路”的公益行动，“光明行”医疗援助项目惠及了非洲、亚洲等诸多国家的患者。在去年举行的“一带一路”暨“健康丝绸之路”高级别研讨会上，中国承诺未来3年将落实100个康复助医项目，开展卫生人才开发千人计划合作计划，实施千名患者康复项目，与非洲国家20所医院建立对口合作，建设30所中医药海外中心，并成立“一带一路”医院联盟，让各国民众感受到卫生合作带来的实惠。

打造国际医疗服务中心

与中东欧国家在传染病防控、慢性病防控、疫苗接种等领域合作；与缅甸、越南、老挝、柬埔寨、泰国等东南亚国家合作开展疟疾治疗药物抗药性联防项目；与中亚国家开展结核病控制合作……“一带一路”倡议提出5年，“健康丝绸之路”正在从愿景变为现实。除了“走出去”之外，辐射“一带一路”的医疗服务中心也服务和影响着周边国家。

“一带一路”倡议提出后，中国在新疆设立了丝绸之路经济带医疗服务中心，依靠新疆与8国接壤的地缘优势和领先于周边的医疗水平，努力打造面向周边国家的国际医疗中心，加强医疗服务领域对外交流与合作。从成立国际医疗服务部、配备相关语种的工作人员，到为外籍患者开通“绿色通道”，中国医院的好技术、低收费以及人文地缘优势，吸引了很多周边国家患者前来就诊。随着服务中心的建立，医疗领域的交流互访越来越多。

日前，“一带一路”国际医疗中心项目在西安启动。建成后，这里将成为拥有1.5万张床位，集医疗、教学、科研、体检、保健为一体的综合性国际医院，面向“一带一路”展示国家形象、增进沿线国家民众福祉。

联合国副秘书长、艾滋病规划署执行主任米歇尔·西迪贝认为，“一带一路”卫生合作将“为人民带来更好的健康，推动我们的社会更加包容，促进社会公正”。