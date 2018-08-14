早餐一条街，锦州这样建

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当城市治理遇上摊主生计、市民生活，如何统筹兼顾？辽宁锦州市打造了早餐一条街，转移旧集市的早餐摊主。安置前，街道跟摊主开会沟通，帮忙办证件，并提供围挡、桌椅等；起步期，减免租金，还用新媒体做推广、引顾客；稳定后，进一步丰富早餐种类，让新旧摊不重样，并与外卖平台谈合作，把早餐街品牌做到线上。到了新环境，摊主们也自律经营、相互监督，共同维护环境与诚信。

晨光和煦，辽宁锦州，街道上，行人的步履或急或徐。两三碗豆腐脑，五六根油炸大果子，再添几个玉米小饼，一家人的早餐就齐活了。而卷好的熏肉大饼配上一杯豆浆，则最适合赶时间的年轻人。蒸气升腾里，小城幸福的一天开始了。

但3个月前，不少市民却没这么淡定。当众所周知的二园早市要在“创城”中被取缔，一个个问号摆在了摊主、市民及管理者的面前。摊子迁走后，生意还能好吗？市民还能方便地享受实惠的早餐吗？

当城市治理遇上摊主生计、市民生活，“一刀切”地撵走小摊贩，显然过于简单。城市升级，更需要治理方式的升级。锦州市“创城”期间打造的锦铁街道早餐一条街，既饱了市民的胃，也暖了摊主的心。

摊位咋做共商量

业主生计有保障

“原来和平路的地址，不成了。换到附近一处，行吗……”电话那头还没说完，“军哥豆浆”摊主杨军就挂断了电话，叫上20多户摊主，讨说法去了。

在创建全国文明城市、国家卫生城市、国家食品安全示范城市“三城联创”过程中，锦铁街道管辖范围内的二园早市，被列入了取缔范围。考虑到业主们的生计和居民们的便利，锦铁街道决定先将早餐主和市场业主剥离，市场业主就近安置到五家厅棚市场，早餐业主重新选址、统一安置。

“军哥豆浆”，半个锦州城都知道。“当时答应迁到和平路，现在说不行。是不是想把我们拖黄了？”见到城管，杨军没好气。

“和平路车多，会造成拥堵。早餐街，我们肯定会做，规划草图都在这呢。”锦铁街道城管所所长张岩耐心解释，可摊主们就是不买账。凌河区副区长陈志强发了话：“一周之内出方案，两周之内出摊。”得到承诺，摊主们的火消了。

此后，摊主和街道拧成了一股绳，共同为早餐街的开业紧张筹备。杨军作为摊主代表，半个月内和街道开了3次碰头会。为了美化早餐街、控制摊主成本，摊位的架子和围挡都由街道准备，但做多大、做啥样，要征求摊主意见。

正式营业前两天，有摊主提出，自备桌椅麻烦又散乱，建议统一配套便民桌椅。于是，街道连夜定制、安装。“头天晚上11点多，我看见张岩他们还在忙活，就为了我们开业时能用上。”

锦州市第一条便民早餐街，正式营业了。

微信公号做推广

卫生观念入人心

早上5点，李超挂上《食品摊贩经营信息公示板》，等待顾客光临。

这块公示板可不简单。食品摊贩登记备案卡、从业人员健康证、食品安全责任承诺书、锦州市食药监局投诉电话，在上头一目了然。“流动摊挂健康证，第一次听说。这都是街道帮我们统一办的。”李超说。

可随着时间流逝，李超的心里越来越急。“过去5点就有人了，能持续到9点半。现在，6点半才有人气，7点半就一个人影都没了。”尽管首月试营业免租金，李超还是不禁抱怨。

街道办事处主任田洋也看在眼里、急在心上。“周边都是居民区，附近还有学校，按说应该不缺顾客。关键还是知道的人太少。”发传单的土办法收效甚微，田洋想到了利用新媒体资源。

与“锦州发布”官方微信公众号达成一致后，街道为摊主们拍摄了小视频、动图：诱人的美食、干净的街巷、整齐的遮阳棚和围裙，一改人们对流动食品摊“脏乱差”的认知。发布当天，点击量就迅速突破10万次。早餐一条街，成了锦州市的“网红”打卡地。

“看到效果，有几家另谋出路的也都回来了。早餐街的人气，越来越旺。”生意红火如初，李超欣然说道，“现在，摊主们都很珍惜早餐街的环境，每天出摊前必须先铺好统一配发的防污垫，收摊时也都把自家的卫生收拾干净，还互相监督，不卖隔夜早餐。”

锦铁街道把“游击队”变成了“正规军”，保障了摊主们的生意，也把环境卫生、食品安全的观念种在了摊主们的心里。除了设立食品信息公示板，还配备了灭火器，定期进行食品卫生、燃气安全检查。

“遇到问题，一起商量。办早餐街，我们也是第一次。咱们是合伙人，是一起创业！”隔三差五，田洋就要到早餐街走走，问问各家的生意情况。摊主们也常常问起“创城”的事，还愿意帮帮忙、搭把手。

花样多多人气旺

送到更远餐桌上

“4点出摊，5点上客，9点半打扫干净撤摊。”杨军的“军哥豆浆”，重新开在凌河区延安南一路早餐街西头的第一家。

在这条不到100米长的早餐街上，聚集了32家个体早餐摊主。他们大多和杨军一样，是从二园早市迁过来的。

便民餐桌上，母亲陪着儿子用早餐。吃完最后一个烧麦，小男孩夹着书本站起身，一本正经地跟老板说：“我要投入紧张的复习啦。”

临近期末，早餐街有不少家长带孩子来吃饭。天气热起来，便民餐桌上支起了遮阳篷。坐到一桌的几位家长聊了起来：“过去在家吃，孩子刚起床，没食欲。这块儿离学校近，放下筷子就能到学校，吃得有胃口、不着忙。”“我家孩子天天嚷着要来。倒是花样多、又不贵，我们挺放心。”

早餐街红火后，街道还想着进一步丰富早餐的种类，让张岩负责招商工作。去年11月，马超的烧卖店因房租涨价关张了。张岩是他家熟客，就一直动员他来早餐街看看。

“那天来看，赶上下雨，可人还挺多。我合计着，一天能卖五六斤面皮，赚个100多块钱，就够了。”马超和张岩商量，先试营业两天。没想到，一开张就卖了200多块钱。马超打消了犹豫，立马交了2延米的摊位租金。

“1延米300元，也就是个卫生管理费，街道根本不为赚钱。”马超的烧麦9个一屉，卖6元，工作日每天能卖出五六百元，周末有时甚至能过千元。

“我理解的‘创城’，是让这个城市的居民有更干净整洁、健康舒适的宜居环境。规划早餐街的初衷，就是不扰民、不占道，方便周围居民就餐。”田洋说，考虑到周边居民的生活，早餐街摊位最终将扩招到42家左右。接下来入驻的摊位，要保证不重样。

“我家对面，又来了卤煮、天津包子几家。做早餐，花样越多越有人气，大家不用恶性竞争，都能受益。”马超说。

最近，早餐街还在与外卖平台谈合作，把早餐街的美食打包成一个品牌上线，把健康早餐送到更远的餐桌上。

忙完之后，杨军、李超等几个摊主坐了下来，开起了“研讨会”。“生存是不愁了，接下来要考虑发展。得珍惜早餐街这个招牌，把顾客服务好。”

《 人民日报 》（ 2018年08月14日 08 版）