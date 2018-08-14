为救患遗传病儿子 澳夫妇选择“定制婴儿”

【环球网综合报道】据澳大利亚“新快网”8月13日报道，澳大利亚夫妇安德鲁 丹斯利与奥利维亚 丹斯利所面对的，可能是家长中最大的噩梦。他们的孩子库伯(Cooper)被诊断出患有致命遗传疾病——维斯科特-奥尔德里奇综合症(Wiscott Aldrich Syndrome)。

据澳大利亚9号台报道，维斯科特-奥尔德里奇综合症是一种罕见的X-连锁隐性遗传性免疫缺陷病。当时，已经生育4个孩子的丹斯利夫妇完全不知道他们携带着这种X染色体缺陷。这个遗传性定时炸弹会关掉库珀的免疫系统，使他痛苦不堪。唯一的治疗方法是骨髓移植。

可以说是一个奇迹，丹斯利夫妇的另一个儿子杰克逊(Jackson)与库珀基因绝对匹配，可以进行移植。最后，在经历多年的噩梦之后，丹斯利夫妇的孩子都能继续健康、快乐的生活。

没想到，奥利维亚却又再次怀孕。丹斯利夫妇必须做出一个可怕的选择，即扼杀他们未出生的孩子或者冒险再生下一个可能患病的孩子。

尽管曾经历库珀被诊断出患有罕见遗传病的创伤，丹斯利夫妇依然决定生下孩子，碰碰运气。这让很多人感到震惊。

奥利维亚表示，她当时觉得噩运不会再次降临。

2014年5月19日，丹斯利夫妇的第5个孩子弗莱彻(Fletcher)降临到这个世界。仅仅3个星期后，弗莱彻便被确诊患有维斯科特-奥尔德里奇综合症。而且，奇迹没有再次出现，弗莱彻与他的兄弟姐妹们配型不成功。

这时，丹斯利夫妇又做出了一个惊人的决定，再生一个孩子。但这一次，不会再出现让人意外的状况。丹斯利夫妇决定利用基因工程，让第6个孩子的基因与弗莱彻完全匹配。

日渐壮大的丹斯利一家，也因此被称为好莱坞大片《姐姐的守护者(My Sister’s Keeper)》的澳大利亚现实版。(马娜 谭利娅)