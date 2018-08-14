研究：女性每日服用阿司匹林艾滋病感染率降低35％

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》8月10日报道，艾滋病感染需要生殖道中的靶细胞，以往研究表明，炎症会增加靶细胞的数量。最近，加拿大一项研究发现，服用抗炎药能降低艾滋病感染风险。

艾滋病感染需要生殖道中存在易感细胞，研究表明，血压越高，生殖道中存在易感细胞的可能性更大。

曼尼托巴大学研究人员为验证该理论，向肯尼亚一组妇女发放低剂量的抗炎药。六周后，她们体内的HIV靶细胞数量降低了35%。如今，几年过去了，所有服用药品的妇女都未被感染。

“这些结果很有希望。”该研究第一作者基斯 福克(Keith Fowke)说。然而，他也表示，阿司匹林几乎不可能有作为独立预防措施的能力。

为此，全球市场上已出现暴露前预防用药(PrEP)，大大降低了感染的风险。

他建议，性活跃的人，尤其是感染HIV的高危人群应该考虑在他们的保护措施中加入阿司匹林，像准备避孕套和暴露前预防用药一样。他表示，未来仍需进一步探索，了解该研究的利弊。(赵梦哲 李宗泽)