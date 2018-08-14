幼儿高烧不退？有可能是“接吻病毒”

三岁的患儿连续发烧８天不退，原本家人以为只是感冒发烧，没想到在医院检查出ＥＢ病毒感染，也就是俗称的“接吻病毒”。医生提醒广大家长，ＥＢ病毒感染很容易跟一般呼吸道感染混淆，若患儿高烧不退，应及时送医，以免延误治疗。

患儿周小宝的妈妈告诉记者：“从８月初开始孩子就一直发烧，最高３８．４摄氏度，还没以前感冒发烧的体温高，也没什么咳嗽，不呕吐，精神好好的，可就是一直不退。连烧８天后，觉得不对劲，我赶紧带着孩子去医院。”

福州市第一医院儿科主任医师王健接诊后发现，宝宝淋巴结肿得像个花生米大小，再触摸发现肝区也有增大，咽喉和扁桃体明显红肿。化验结果出来后，周小宝被确认为ＥＢ病毒感染。

王健说，８月份，福州市第一医院儿科就已经接收了三四例ＥＢ病毒病例。ＥＢ病毒感染引发的传染性单核细胞增多症，科普中常通俗地称为“接吻病毒”，是一种可以通过亲密接触传播的呼吸道传染病。如果不及时治疗，宝宝感染后有可能引发噬血综合征并出现难以预料的生命危险。但是，发病前期的宝宝一般都只是发烧、咳嗽、咽喉红肿，没别的明显不舒服，所以很容易被当成感冒发烧或者化脓性扁桃体炎给延误。

王健表示，对于ＥＢ病毒感染，有几个简单的初步判断方法：患儿发烧超过五天、淋巴结出现肿大、扁桃体明显红肿但是使用抗生素却无效，这些都是值得警惕的信号。如果化验指标发现中性粒细胞指标正常，但是淋巴细胞超标，特别是异型淋巴细胞指标异常，这就更需要引起家长的重视了。（记者陈弘毅）