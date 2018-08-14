热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

幼儿高烧不退？有可能是“接吻病毒”

2018年08月14日08:23 来源：新华网

　　三岁的患儿连续发烧８天不退，原本家人以为只是感冒发烧，没想到在医院检查出ＥＢ病毒感染，也就是俗称的“接吻病毒”。医生提醒广大家长，ＥＢ病毒感染很容易跟一般呼吸道感染混淆，若患儿高烧不退，应及时送医，以免延误治疗。

　　患儿周小宝的妈妈告诉记者：“从８月初开始孩子就一直发烧，最高３８．４摄氏度，还没以前感冒发烧的体温高，也没什么咳嗽，不呕吐，精神好好的，可就是一直不退。连烧８天后，觉得不对劲，我赶紧带着孩子去医院。”

　　福州市第一医院儿科主任医师王健接诊后发现，宝宝淋巴结肿得像个花生米大小，再触摸发现肝区也有增大，咽喉和扁桃体明显红肿。化验结果出来后，周小宝被确认为ＥＢ病毒感染。

　　王健说，８月份，福州市第一医院儿科就已经接收了三四例ＥＢ病毒病例。ＥＢ病毒感染引发的传染性单核细胞增多症，科普中常通俗地称为“接吻病毒”，是一种可以通过亲密接触传播的呼吸道传染病。如果不及时治疗，宝宝感染后有可能引发噬血综合征并出现难以预料的生命危险。但是，发病前期的宝宝一般都只是发烧、咳嗽、咽喉红肿，没别的明显不舒服，所以很容易被当成感冒发烧或者化脓性扁桃体炎给延误。

　　王健表示，对于ＥＢ病毒感染，有几个简单的初步判断方法：患儿发烧超过五天、淋巴结出现肿大、扁桃体明显红肿但是使用抗生素却无效，这些都是值得警惕的信号。如果化验指标发现中性粒细胞指标正常，但是淋巴细胞超标，特别是异型淋巴细胞指标异常，这就更需要引起家长的重视了。（记者陈弘毅）

(责编：许心怡、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn