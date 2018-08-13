专家：“贴秋膘”不等于吃肉 建议防“上火”、莫贪凉

立秋以后，是否一定要多吃肉，“以肉贴膘”？专家建议，入秋后要防“上火”、莫贪凉，“贴秋膘”不等于“吃肉”，应根据自身身体状况，平衡营养饮食。

首都医科大学附属北京康复医院中医诊疗康复中心主治医师王亚南认为，无论“三伏贴”还是“贴秋膘”，根本上是中医“天人相应”及“未病先防”思想的体现。秋冬季节阴寒亢盛，易致阴阳失衡、患上寒性病症，因此应尽量让身体的阳气在秋冬季节仍保持在一个相对较高的水平。

那么“贴秋膘”是否等于多吃肉？中国中医科学院西苑医院营养师张凡认为，“贴秋膘”进补不等于只增加肉类、脂肪等的摄入“以肉贴膘”，而要结合自身营养状况，吃得健康。中医认为秋天比较燥，肥腻的肉类、油炸食品不宜多吃，防止“上火”和消化不良。

张凡说，秋天更建议平补，可选择百合、山药、红枣、莲子等具有健脾、养胃、润燥等特点的食物。此外一些地方有“啃秋”的习俗，如在立秋当日吃西瓜等。立秋后天气转凉，不再适合吃太多西瓜这类寒凉的水果，以免对胃肠产生刺激。

王亚南提示，虽说立秋节气已至，可仍处于“三伏天”中，天气仍较为炎热，人们“贪凉”的行为随处可见，例如对空调的过度使用、饮食上“食寒饮冷”等，建议不要贪凉，避免影响脏腑自身的调节能力。

此外专家认为，“贴秋膘”并非对每个人都必要和适用。如果目前体重处于正常范围内、营养状况也不存在不足，并不一定要额外“贴秋膘”，根据身体状况注重日常健康饮食即可。（完）