1颗葡萄卡喉咙，小孩窒息命悬一线！护士做了这件事

7月15日，江苏无锡，一小孩被一粒葡萄卡住喉咙导致室息。医生护士立即用海姆立克急救法进行急救，不ー会儿，孩子口中吐出一颗完整的葡萄，并很快神志清醒，转危为安。海姆立克急救法是一种操作简单但很管用的急救方法。

如果是成人，救护者站在受害者身后，从背后抱住其腹部，双臂围环其腰腹部，一手握拳，拳心向内按压于受害人的肚脐和肋骨之间的部位;另一手成掌捂按在拳头之上，双手急速用力向里向上挤压，反复实施，直至阻塞物吐出为止。

如果是3岁以下孩子，应该马上把孩子抱起来，一只手捏住孩子颧骨两侧，手臂贴着孩子的前胸，另一只手托住孩子后颈部，让其脸朝下，趴在救护人膝盖上。在孩子背上拍1-5次，并观察孩子是否将异物吐出。

也可用此方法自救：取站位姿势，下巴抬起，使气管变直，然后使腹部上端(腹部正中脐上5~8厘米左右，俗称心窝部)靠在一张椅子的背部顶端或桌子的边缘，或阳台栏杆转角，突然向上方猛施力，也会将阻塞气管的食物冲出。

另外，若想防止孩子被异物卡喉，家长尽量不要让孩子把玩零碎物品，可以这么做：

①给孩子的食物切成细块;

②让孩子吃东西时学会充分咀嚼;

③孩子口中含有食物时，应避免让其大笑、讲话、行走或跑步;

④别让孩子将小的玩具放在口中。

⑤给孩子食用果冻、糖果、鱿鱼丝、花生酱、长面、多刺的鱼等食物时要特别小心。