黑龙江通报人感染炭疽疫情！防炭疽吃畜肉要煮沸

8月7日以来，黑龙江省部分地市相继出现人感染炭疽散发病例。截至8月9日18时，全省共报告人感染皮肤炭疽14例。龙江省政府针对近期省内人感染炭疽疫情防控召开通报会表示，感染皮肤炭疽14名病患中1人已治愈出院，其余患者病情平稳并趋好。

炭疽是由炭疽芽孢杆菌引起的一种自然疫源性疾病，是法定乙类传染病，目前黑龙江省发生的为皮肤炭疽。牛、羊等食草动物为主要传染源，人类主要通过接触炭疽病畜毛皮和食肉而感染，也可以通过吸入含有炭疽芽孢的粉尘或气溶胶而感染。

解放军302医院感染科副主任医师姜天俊说，炭疽病其实没那么危险，一般发生在家畜养殖区，北京等大城市发病几率小，而非疫区居民，牛羊肉只要煮沸至100℃40分钟，就不会被传染。

炭疽病分为皮肤炭疽、肠炭疽和肺炭疽，95%的炭疽病为皮肤炭疽，通过破溃的皮肤伤口感染，肠炭疽是食用被污染食物、水等而感染。肺炭疽致死率最高，呼吸道感染，但很罕见。

预防：接触食草类动物较多者，接触完要积极清洗消毒，如皮肤有创口，可用含碘消毒剂擦洗，也可服用环丙沙星等抗菌药预防。如接触到皮肤上有破溃、焦黑结痂、精神萎靡的动物，最好及早就医。食用畜肉时一定要煮沸消毒。

治疗：皮肤型炭疽多发生在面、颈、肩、上下肢等。起始是出现小丘疹，数日后发展为含有血性液体的水疱。破溃后形成溃疡，表面有黑色结痂，无明显疼痛。皮肤炭疽病很少有死亡病例。感染后，患者应严密隔离，治疗以抗菌素治疗为主，一般2到3周后可痊愈。

本文参考资料：①健康时报《防炭疽吃畜肉要煮沸》