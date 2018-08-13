药品质量提升与合理用药媒体研讨会在京举办

近日，著名药学专家孙忠实、天津市泰达医院肾内科主任李青教授在由《健康报》社举办的“药品质量提升与合理用药媒体研讨会”上指出，一致性评价的进行，将有助于加快我国医药产业的优胜劣汰、提升整体药品质量。在目前国情下，原研药和通过一致性评价的仿制药的并存与相互补充，将有助于提高百姓用药的可及性，确保人民群众的健康水平。同时，也应保留广大临床医生酌情为不同疾病或程度严重的患者处方不同药物的权利，以及让患者享有获得高品质药物的权利。

天津市泰达医院肾内科主任李青教授

天津市泰达医院肾内科主任李青教授介绍说，对于健康人群来说，收缩压维持在正常范围，肾功能就稳定。但是，对于高血压患者来说，随着高血压患者的收缩压升高，肾小球滤过率的下降速率便会加快。高血压患者的血压越高，肾小球滤过率下降的就越快。如果收缩压持续超过180毫米汞柱，肾小球滤过率的年下降速率将达到12毫升每分钟，为正常情况的12倍。

“试想一下，假如每年下降12毫升每分钟，不出10年，一个降压效果不好的高血压患者就可能会进入尿毒症期。”李青教授说，“也正因为此，给高血压患者选择好的降压药物，是临床医生的首要责任。无论是心内科临床医生，还是肾内科临床医生，都应该着眼高血压患者的长期预后，必须关注患者降压药使用的安全性和有效性，要全力避免高血压患者因所服非高质量的降压药的溶出时间问题、药品的半衰期时间过短问题等所导致的降压不达标，以及患者数年后发生的肾衰竭问题。”

著名药学专家孙忠实教授

“在神经系统、心脑血管系统以及代谢病疾病等治疗领域，药物质量或作用的微小变化，都可能带来临床终点的巨大差异。”著名药学专家孙忠实教授指出，“一致性，就是从里到外都要求一致。仿制药不能外观上还行但内在质量不行。由于药物原料、化学结构、辅料、工艺等方面的差异，导致机体内的消化、吸收、代谢、排泄等过程不可能完全一致，临床疗效和安全性也可能会有差异。”

孙忠实教授呼吁，鉴于美国、英国和日本的相关经验和中国的实际，原研药和通过“一致性评价”的仿制药的并存与相互补充，将有助于提高百姓用药的可及性、造福患者。

李青教授建议，在仿制药质量一致性评价工作进行当中，应当实行不同的医保支付标准，保留一段过渡期，在过渡期内按不同品牌制定医保支付标准。保留患者自主选药的权利，以满足不同层次的实际需求，即超出医保支付标准的费用由患者单独承担，而不是由患者和医院共同承担，低于支付标准的价差，建议通过综合绩效评估，进行医院药品价差的再分配。建议仿制药替代原研药不实行一刀切，同时，通过质量一致性评价的药品，应在一段时间内证明其质量能够保持稳定。（许晓华）