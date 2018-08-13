糖浆、膏药存放温度不宜过低

药品买回家后，没有吃完的，都放在一个大盒子里。这是许多市民存放药品的做法。这科学吗？长沙市第四医院药剂科主任医师左美玲提醒市民，长沙正是湿热高温的季节，药品的存放也要注意因时而异，一些药品也需要进行防暑处理。

夏季里必备的藿香正气水、缓解孩子咳嗽状况的川贝枇杷膏、治干眼症的眼药水……王倩将家里的一个抽屉腾出来，专门放各种药品。对于用药安全，她主要是关注保质期、不良反应等，但并不知道药品的安全与存储条件有关，认为只要放在阴凉的地方就可以了。

左美玲介绍，药品对于存放条件的要求大体有四类，分别是避光、密封、常温、阴凉处等等。《中华人民共和国药典》明确规定，常温是指10℃~30℃，阴凉处则是指不超过20℃，而没有规定储存温度的，一般就是要常温保存的药品。夏季里，市民更要做好药品的养护工作，防止药品变色、变质、发霉。像一般的西药存放在避光阴凉处即可，但一些栓剂，超过30摄氏度可能会融化变形；还有一些膏药类药品，只能常温存放，如果一股脑儿地放到冰箱里，过低的温度会导致其黏性变小，影响使用。而止咳糖浆、感冒糖浆这一类药品，如果存放在温度过低的地方，药品内所含糖分就会结晶，导致药物发生变化，效果减弱。（记者 周辉霞）