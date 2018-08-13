生活饮食习惯不健康 小心结直肠癌找上你

山西晚报：最近几年，造成结直肠癌发病率增长的原因主要有哪些方面？

刘丽坤：有数据显示，过去10年间，我国结直肠癌的患病率增长了53.3%，每年净增长4.2%。因此有专家认为，结直肠癌未来可能超过肺癌，成为第一癌症杀手，而且越是发达城市，患病率相对越高。

结直肠癌发病率大幅度上升，很大一部分原因来自不良的饮食以及生活习惯。当今社会很多人长期摄入高脂肪、高热量、低纤维的饮食，吸烟酗酒，同时运动量少、生活压力大，这些都会增加结直肠癌的发病风险。无肉不欢以及不喜蔬果，喜欢腌制、烘烤、油炸、烟熏等食品的人群，也属于高危人群。此外，有结直肠癌、大肠息肉家族史的人每日摄入酒精30克以上，也将增加患病风险。

山西晚报：如何通过早期症状以及筛查来判断结直肠癌？

刘丽坤：很多结直肠癌患者被发现时已经是中晚期，令人惋惜，患病者也不乏年轻人群，所以早预防早重视，尤其是有家族遗传史，年龄在50岁以上者，一定要定期查肠镜。早期结直肠癌手术后，5年存活率达90%以上，而晚期即使手术，存活率也不足10%。

结直肠癌早期的症状，包括便秘或者大便不成形、次数增多，以及便后有血，腹痛腹胀腹泻、贫血等。早期症状有时与痔疮的症状相似，因此常被忽视。有相关症状的人应及时去医院排查，即使没有相关症状，50岁以上人群也应定期进行筛查。

山西晚报：在预防和治疗结直肠癌方面，您有哪些建议？

刘丽坤：预防结直肠癌，首先应该改变自己不良的生活习惯和饮食习惯，多吃蔬菜水果，少吃不健康食品，重视筛查。目前结直肠癌治疗方式主要有化放疗、手术、靶向药品治疗，以及介入、射频消融等，化疗方式应用比较普遍，结直肠癌靶向药物纳入国家医保目录后，费用降低，建议有条件的病人化疗药物结合靶向药物联合治疗。此外，临床中发现中药对部分病人有明显的效果。（记者 张婷）