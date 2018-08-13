杭州：党建＋智慧医疗 助力看病“最多跑一次”

八月夏末，西湖荷红莲碧，钱塘千帆如织。透过杭州市妇产科医院（又名杭州市妇幼保健院）产科一体化病房的落地窗，便能望见美丽的钱塘江景。而在这间“江景房”里，产妇从待产、分娩到出院整个过程都将在此完成，不再需要跑上跑下。从入院缴费、检查到生产等相关的手续一站式办理，出院时的费用结算，也可在床边完成，大大优化了就医流程。

在西湖景区正北方，相距不到1.5公里的杭州市中医院，一项便民服务正在悄然兴起——中药饮片代煎和配送到家服务。这项便民措施为患者解决了代煎剂取药等候时间长、往返医院取药不方便等问题，提高了患者就医感受和满意度。

这些变化只是浙江省杭州市持续深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革的缩影。

7000万患者平均就诊时间缩短2小时以上

如何使看病流程更简化，看病效能不断提高？针对百姓就医过程中的难点和堵点，杭州市用“智慧”的手段去解决。

上午九点半，在杭州市妇产科医院产科候诊区，怀孕33周的蔡女士比预约时间提前半小时来到她的主治医师温海燕诊室前候诊。大约等待20分钟，就叫到了蔡女士的号。从问诊、整个孕期包括社区卫生服务中心建小卡情况的了解、常规检查、超声检查预约、医生病历书写，到预约下次门诊、检查缴费等，蔡女士产检全流程均在诊室完成。就诊流程扁平化，杭州“智慧医疗”的功效可见一斑。

“我这是二胎了”。同样在分时段候诊的曾女士对记者说，当时她怀大宝的时候，天不亮，家人都要去医院排队。为了检查，基本每次都要在医院耗费近一天的时间，全家人精疲力尽。怀二宝正好赶上“智慧医疗”在医院普及，给她带来了实实在在的便利。“产检用手机预约，它（手机app）会告诉我一个大概就诊时间，我只要提早15-30分钟到医院就行。所有的检查，不管是B超、心电图还是核磁共振，都可以手机预约，选择自己方便的时间，提早5-10分钟到医院，就能直接检查。”不光是看病少排队、检查少跑腿，便捷付费也为患者省去了大量时间。杭州市进一步推广诊间结算、自助结算、移动结算、病区（床边）结算。目前，市级医院门诊智慧结算率（诊间结算＋自助结算+移动结算）达88.16％，病区（床边结算）达87．36％。

杭州市卫计委办公室主任崔威武告诉记者，杭州市从2012年开始顶层设计、整体推进智慧医疗。目前，已让近7000万患者在杭州市属医院看病时间平均缩短2小时以上。

党建引领 深化医疗服务“最多跑一次”改革

思想决定格局，战略指引发展。智慧医疗，对传统的诊疗模式进行重构，充分体现“以病人为中心”这一理念。但是，改变固有观念，并不是件容易的事。“研发项目比较容易，难的是如何调动医务人员的积极性，把好项目落到实处，让患者真正受益。”杭州市卫计委党委书记、主任滕建荣说起“智慧医疗”最初的推广一脸凝重。临床医生主要职责是治病救人，看病、写病历在他们看来是天经地义，但是在需不需要医生来协助完成缴费结算这一问题上，却是仁者见仁，智者见智。

“杭州在推进‘智慧医疗’改善患者就医体验过程中以党建引领，让党员带头做。”滕建荣态度明确、话语坚定。

在杭州市妇产科医院一楼大厅党建文化墙上，党员先锋指数、堡垒指数、季度之星等内容十分醒目。“在关键、重点任务中，党员先锋模范作用就发挥出来了。”杭州市妇产科医院党委书记何茶英对记者说，理念先行，一方面是党员积极主动作为；另一方面医院将医改指标纳入党建考核，以诊间结算率为例，给党员定的月完成指标要比群众高出两个百分点。

“万事开头难。党员要带头，首先自己要转变观念，后面的事情就迎刃而解了。”温海燕是杭州市妇产科医院二病区主任，也是医院临床第二党支部组织委员，她告诉记者，只要对着电脑点几下，就能让患者省时省力，开始对患者的宣教确实要花时间，但是长远看完全事半功倍。

杭州市妇产科医院有250多名党员，不仅在“智慧医疗”推广过程中他们走在前面，在临床一线工作中，党员也是冲在最前，不断创新工作方法，提升医疗质量和安全。

正是通过党员的先锋导向，使“智慧医疗”举措在杭州市公立医院中得以广泛推进，大大提升了群众满意度。

一张蓝图绘到底 变“盆景”为“花园”

8月2日，在杭州市妇产科医院职工子女幼小衔接班的首个毕业典礼上，杭州市妇产科医院院长张治芬作为“校长”把一份份毕业礼送到了孩子们的手中。“加强医生队伍建设，很重要的一点就是要为他们解决后顾之忧。”张治芬说，人才队伍建设是医院发展的动力之源，用心关心医务人员，他们才能更安心工作，更好地为患者服务。

在杭州市中医院，专家、党员带头，利用双休日或定期派驻走进社区、县乡卫生院，把经验、技术沉到基层。杭州市通过“人才下沉、资源下沉”双下沉工程，提升基层医疗卫生机构的服务能力和服务效率。目前，依托智慧医疗，医疗资源下沉成效进一步提升。一定程度上缓解了大医院的就医压力。

理念先行，勇于应用新技术、重视人才队伍建设。杭州市卫计委制定印发了打造“智慧医疗”升级版三年行动计划，推进智能医疗。在杭州市属医院试点口腔电子语音病例，让医生从书写病历的工作中解脱出来，口述直接转化成电子病历，减轻医务人员劳动，提高服务效率的手段。另外，杭州市中医院利用人工智能辅助肺结节的诊断，提高诊疗技能水平。杭州市卫计委党委书记、主任滕建荣说，试点成功后，需要连片形成网，把“盆景”变成“花园”，更好地发挥党员先锋模范作用，让老百姓在看病“最多跑一次”改革当中得到更多的实惠。（记者 张恪忞 杨兆荃）