广东省食品药品监督管理局通告17批次不合格食品

猪肉、鲩鱼检出氯霉素，烧鸭、鸡蛋肠粉检出沙门氏菌……10日，广东省食品药品监督管理局发布了17批次不合格食品的通告，其中，餐饮食品不合格5批次。目前，不合格食品，已采取召回和下架处理，并依法予以查处。

根据2018年国家和广东省食品安全监督抽检计划，该局近期组织对全省范围内生产经营的9大类食品进行监督抽检工作，具体包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、乳制品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、糕点、蜂产品、餐饮食品等共883批次样品，抽样检验项目合格样品866批次，不合格样品17批次。

粮食加工品不合格1批次。名单显示，湛江市润民商业有限公司销售的2018年1月24日购进、规格为散装称重的玉米粉，玉米赤霉烯酮检出值为197μg/kg，超标2.28倍。

酒类不合格1批次。佛山市顺德区容桂信惠百货有限公司销售的标示为吴川市梅泉酒业有限公司2017年8月3日生产、规格为610ml/瓶，30%vol的红米酒，酒精度检出值为27.5%vol，未达到标准规定。

餐饮食品不合格5批次。中山市新成海港大酒楼有限公司2018年5月17日销售的猪肉和山坑鲩鱼，均检出氯霉素；中山市南海渔村大酒楼2018年5月16日销售的鲩鱼，检出孔雀石绿。

权威专家称，孔雀石绿可在鱼体内长时间残留，通过食物链可能对人体产生致畸、致癌和致突变等危害。我国农业部明确规定所有食品动物禁止使用孔雀石绿。

值得关注的是，惠州市惠城区小肥鹅茶餐厅2018年5月22日销售的明炉烧鸭，检出沙门氏菌；饿了么网银佳肠粉店(萝岗万达店)2018年5月28日销售的鸡蛋肠，检出沙门氏菌。

记者了解到，沙门氏菌是全球范围内常见的食源性致病菌之一。据统计，在世界各国的种类细菌性食物中毒中，沙门氏菌引起的食物中毒常列榜首。（记者马灿）