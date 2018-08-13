正规渠道猪肉目前可放心食用

最近几天，从农业农村部到广东省农业厅，都在全面部署非洲猪瘟防治工作。8月3日非洲猪瘟首次传入我国辽宁之后，不少养殖户担心，非洲猪瘟是否会传入广东省？市民也想知道，还能放心吃猪肉吗？羊城晚报记者10日了解到，广东省是生猪生产消费大省，的确存在传入风险，对此广东省农业厅已全面强化非洲猪瘟防治工作。目前广东的猪肉安全可控，只要通过正规渠道购买猪肉就可以放心食用。

非洲猪瘟会传入广东省吗？

非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染引起的猪的一种急性、热性、高度接触性传染病，是世界动物卫生组织法定报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。早在1921年，东非国家肯尼亚首次确认非洲猪瘟疫情。之后，于1957年传入欧洲，1971年传入美洲。2018年8月3日，辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情，这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。

8月7日，农业农村部召开全国非洲猪瘟防治工作紧急视频会议，通报称疫点和疫区内所有生猪的扑杀工作已全部完成，疫情已得到有效控制。当天下午，广东省农业厅也召开了全省非洲猪瘟防治工作紧急视频会议，针对生猪养殖场、畜禽交易场所、屠宰场所、病死畜禽无害化处理场分别发出预警告知书，预警提醒相关防疫风险场所主动做好相应措施的落实。

非洲猪瘟主要引起猪发病死亡，一旦发病，发病率和病死率可达100%，家猪和野猪对非洲猪瘟均易感。各年龄段猪均可感染。辽宁非洲猪瘟疫情发生后，不少广东的养殖户担心，非洲猪瘟会传入广东省吗？

羊城晚报记者从广东省农业厅了解到：广东省是生猪生产消费大省，呈现大生产、大市场、大流通特点，防控难度大，存在传入风险。对此省农业厅已部署要求全省各有关部门，严格按照“堵、控、防、灭”的原则，全面强化非洲猪瘟防治工作。堵即防堵染疫生猪流入我省；控即保持敏感的监控体系，能第一时间发现和清除传入的病原；防即生猪养殖场做好自身生物安全防控工作；灭即一旦发生，依法依规将疫情扑灭。

还能放心吃猪肉吗？

根据农业部门的知识普及，非洲猪瘟不是人畜共患病，不会感染人，猪是非洲猪瘟病毒唯一的自然宿主，除家猪和野猪外，其他动物不感染该病毒。

那么，现阶段还能放心吃猪肉吗？

羊城晚报记者了解到，非洲猪瘟的病毒并不耐热，55℃30分钟或60℃10分钟即可被破坏，市面上常见的消毒剂都可以将其杀灭，人更不可能因为食用猪肉而感染非洲猪瘟。

目前，辽宁疫区内所有感染非洲猪瘟的猪已经全部无害化处理，农业农村部已暂停沈阳市范围的生猪向外调运，暂未在其他地方发生疫情。广东省虽然是生猪调入大省，但主要从广西、湖南、江西、海南、云南等省区调入。目前广东的猪肉安全可控，只要通过正规渠道购买猪肉就可以放心食用。（记者 许悦）

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沈阳破获一起 谎报“非洲猪瘟” 骗补偿款案

近日，沈阳警方破获一起谎报“非洲猪瘟”骗取补偿款的诈骗案件，犯罪嫌疑人岳某某被警方抓捕归案。

8月4日，沈阳市公安局沈北分局沈北派出所接到区动物卫生监督所工作人员报警，称有人以自家养殖的猪崽疑似感染“非洲猪瘟”疫病为由，欲骗取重大动物疫病强制扑杀补偿款。接到报案后，民警立即赶到现场，将犯罪嫌疑人岳某某（男，44岁，吉林省吉林市人）带回派出所审查。

经查，8月3日，沈北新区五五村发生“非洲猪瘟”疫情，沈北新区卫生防疫部门为避免瘟疫蔓延，对疫区内的猪进行扑杀，并按照扑杀数量给养殖户一定数额的现金补偿。犯罪嫌疑人岳某某得知消息后，想通过低价购买猪崽，骗取政府补偿款。3日下午，岳某某开着微型车前往铁岭市某村以5820元的价格购买了30头猪崽，偷偷运回沈北新区沈北街道道树子村租用的大棚内。

4日6时30分，岳某某主动联系区动物卫生监督所，称其家中有30头猪崽，并有3头已经死亡。当日下午，区动物卫生监督所的工作人员来到岳某某租用的大棚内发现诸多疑点，大棚内并无养猪迹象，且岳某某只是用围栏将27头猪崽圈住，工作人员随即报案。 （新华）