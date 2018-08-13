禅城一名3岁半女童发高烧40度致昏厥抽搐，年轻父亲不知所措,只好抱起小孩向医院夺路狂奔。佛山禅城公安民警接到求助后，驾驶警车为昏厥的孩子打开了生命通道，2分钟便将她送医救治,昏厥的孩子得以转危为安。昨日，该女童父亲找到当事民警，感谢他对自己女儿的全力救助。

男子抱小孩求助民警

当日清晨6时，值班民警潘警官驾车前往执行任务时途经镇中路农业银行附近时，突然听到路边传来的呼救声，于是第一时间靠边停车并下车查看。

这时，一名怀抱小孩泣不成声的男子冲上前求救。虽然男子情绪崩溃无法说清事由，但潘警官见到小孩额头上贴着疑似退热贴状物，且双眼紧闭，“我估计孩子得了急症”。于是，潘警官立即让男子上车，并火速驾驶警车前往附近的禅城区中心医院。

民警2分钟送父女到院

“你不要太紧张，如果太紧张的话会手忙脚乱，一会就没法配合医生了。”一路上，孩子父亲情绪接近崩溃，他抱着孩子不住地大哭。民警一边安抚男子的情绪，一边通知医院做好接诊准备。

为了争取抢救时间，民警打开了警灯和警笛，在确保安全的情况下全速通行。所幸当时路面车辆较少，民警仅用2分钟便将父女两人送达医院。而由于还有任务在身，在嘱托护士做好接应、全力开展后续救治后，民警便立即返回岗位前往处警。

当日傍晚，佛山禅城公安石湾派出所回访时了解到，原来生病的孩子姓林，今年约3岁半，当天由于高烧至40℃而导致抽搐昏迷，目前经过抢救后苏醒过来，无大碍。接下来，医院方将根据其病情制定进一步的治疗方案。

8月12日，被民警帮助的孩子父亲来到了派出所，感谢民警的全力帮助。（全媒体记者李贤 通讯员张亿）