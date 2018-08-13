热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

尾状核负责悲观情绪 有望开辟抑郁症治疗新途径

2018年08月13日08:31 来源：环球网

　　【环球网综合报道】据英国《每日邮报》8月9日报道，麻省理工大学的研究团队通过刺激动物大脑的尾状核区域，发现可以引导其做出消极反应，从而证明该区域主要负责悲观情绪的情感决策。该项研究有望帮助科学家更好地了解并治疗抑郁症。

　　麻省理工大学的研究人员和精神病学家合作，发现刺激动物大脑的尾状核区域可以使其更关注事物的消极一面，而非积极面，且这一消极行为将持续很久。MIT研究所教授安 格雷比尔(Ann Graybiel)是该研究的资深作者，她称大脑尾状核与焦躁症、抑郁症有密切联系。目前，该项研究成果已经刊登于《神经元》杂志。

　　研究人员通过电流来刺激动物大脑的尾状核。此外，动物在实验中会接受果汁的奖励，也会遭到喷气的厌恶刺激。每次实验奖励和厌恶刺激的比例不同，实验对象可以选择是否接受奖励。研究人员发现，当奖励和厌恶刺激出现的频率相同时，动物就会选择接受;当奖励比刺激的比例较低时，它们会拒绝。但是，当研究员刺激尾状核时，即使奖励和厌恶刺激的频率相同，它们也不会接受，反而会更关注厌恶刺激带来的代价，且这一反应持续了数天。

　　目前格雷比尔博士和美国波士顿麦克林恩医院的精神病学专家合作，探明抑郁症和焦躁症患者的尾状核在情绪决策时是否有异常活动。核磁共振显示，在大脑内侧前额叶皮质连接尾状核的两处区域均出现了异常活动。专家认为，该现象在某种程度上可能会扰乱多巴胺的活动。(王楠 刘洋)

(责编：许心怡、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn