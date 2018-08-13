尾状核负责悲观情绪 有望开辟抑郁症治疗新途径

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》8月9日报道，麻省理工大学的研究团队通过刺激动物大脑的尾状核区域，发现可以引导其做出消极反应，从而证明该区域主要负责悲观情绪的情感决策。该项研究有望帮助科学家更好地了解并治疗抑郁症。

麻省理工大学的研究人员和精神病学家合作，发现刺激动物大脑的尾状核区域可以使其更关注事物的消极一面，而非积极面，且这一消极行为将持续很久。MIT研究所教授安 格雷比尔(Ann Graybiel)是该研究的资深作者，她称大脑尾状核与焦躁症、抑郁症有密切联系。目前，该项研究成果已经刊登于《神经元》杂志。

研究人员通过电流来刺激动物大脑的尾状核。此外，动物在实验中会接受果汁的奖励，也会遭到喷气的厌恶刺激。每次实验奖励和厌恶刺激的比例不同，实验对象可以选择是否接受奖励。研究人员发现，当奖励和厌恶刺激出现的频率相同时，动物就会选择接受;当奖励比刺激的比例较低时，它们会拒绝。但是，当研究员刺激尾状核时，即使奖励和厌恶刺激的频率相同，它们也不会接受，反而会更关注厌恶刺激带来的代价，且这一反应持续了数天。

目前格雷比尔博士和美国波士顿麦克林恩医院的精神病学专家合作，探明抑郁症和焦躁症患者的尾状核在情绪决策时是否有异常活动。核磁共振显示，在大脑内侧前额叶皮质连接尾状核的两处区域均出现了异常活动。专家认为，该现象在某种程度上可能会扰乱多巴胺的活动。(王楠 刘洋)