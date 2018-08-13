肥胖率、近视率不断攀升 我国幼儿体质状况恶化亟待关注

我国青少年学生体质持续下滑近年引起了全社会的高度关注，但一个尚未引起足够重视的问题也在日益凸显，那就是我国学龄前（3至6岁）幼儿的体质状况也不容乐观。业内专家近日对中国青年报·中青在线记者表示，国家相关部门对幼儿体质趋恶进行干预已经刻不容缓。

8月11日，旨在促进我国幼儿体育教育水平提升的“中国宋庆龄普蕾儿童及青少年体育教育与健康发展专项基金”在北京启动，该基金的成立背景正是因为我国幼儿的肥胖率、近视率等指标持续攀升，我国幼儿参加体育活动的时间、质量普遍不足。

首都体育学院副院长王凯珍向记者表示，我国北方某地的一项调查显示，当地3至6岁幼儿的肥胖和超重率已经达到30%，而综合全国的情况看，我国3至6岁幼儿的肥胖和超重率已经是全球最严重的国家之一。

按照教育部在2012年正式颁布的《3-6岁儿童学习与发展指南》，3至6岁幼儿应每天参加体育活动两个小时以上，其中1小时应为具有一定强度的户外运动。但据雏鹰宝贝联合创始人、首席运营官李宇向记者介绍，根据他们近一年来在国内多地对幼儿园的调查，可以发现超过90%的幼儿园无法做到每天让孩子有足够的时间、空间参加体育运动。

王凯珍表示，国内绝大多数幼儿园的老师只注重孩子的文化、艺术教育，重智、重艺、轻体，导致现在幼儿园的孩子即使想上体育课，老师也不会上，多数情况下，所谓的体育课只是让孩子们玩玩。

相关调查显示，国内大多数家长认为幼儿每天都在跑跑跳跳，运动量应该是够了。殊不知，科学的体育运动与无目的的乱玩完全不同。

王凯珍表示，小孩子天性好动，那么，就要让孩子的好动变成一种有目的地、有设计地去动，比如他总是动腿、总是跑，那我们就要考虑小孩的腰肢、手臂等部位的锻炼。因为孩子如果喜欢某个动作，往往就会拼命做，这样就会使孩子身体发育、身体素质发展不全面、不均衡。

联合国儿童基金会中国办事处教育与儿童发展专家陈学锋博士在8月11日举行的中美体育论坛幼儿体育分论坛上表示，幼儿的运动不足、不均衡对孩子的负面影响有很大隐蔽性。因孩子幼年时期的运动不足、不科学，在身心上的负面反应可能要在孩子几年甚至几十年后才能显现出来。因此发达国家目前都非常重视幼儿体育。陈学锋提供的一份英国3至5岁幼儿运动指南显示，英国不仅要求幼儿每天有3小时以上的体育活动时间，而且要求运动种类丰富。而按照美国体育教育协会和美国医学会的建议，孩子白天每1小时作息就应有15分钟的运动时间。

面对我国幼儿体质出现的恶化趋势，王凯珍认为，相关政府部门应尽快出台干预措施，要吸取我国青少年学生体质恶化到了严重地步才亡羊补牢的教训。王凯珍建议，体育部门和教育部门要跨界协同联动，分管幼儿教育的基础教育司和分管大中小学校体育工作的体卫艺司也要实现协同联动。（记者 慈鑫）