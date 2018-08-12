小小“口疮”竟是癌  舌边缘溃疡要警惕

如果舌头长溃疡，不少人的第一反应都是上火，江西女教师王女士也是这么想的。她以为自己上火了，自行喝了不少凉茶，还吃了几个星期的中药，病情却丝毫没有好转，溃疡反而越来越大。最后，她在中山大学孙逸仙纪念医院口腔颌面外科竟被诊断为舌癌，最终切除了半条舌头。近日，经过精心治疗，王老师已顺利出院。

医生提醒市民，一旦遇到口腔溃疡超过2个星期不愈，应尽快就诊，以免贻误病情。

舌溃疡经久不愈原来是癌

据中大孙逸仙纪念医院口腔颌面外科潘朝斌教授介绍，王老师自述两个月前就出现了疑似舌溃疡的症状，鉴于教学任务繁重，她没有太在意，一直以为是口疮。吃了几个星期的中药，舌溃疡丝毫没有改善，溃疡面经久不愈合越长越大，连说话、吃东西都成问题，严重影响教学工作以及日常生活。

后来，王老师来到该院口腔颌面外科求诊。凭借着多年的丰富临床经验，潘朝斌教授高度怀疑患者两侧舌头都是癌。经过切取活检后证实的确为癌，患者本人及家属闻之色变，如晴天霹雳。

手术切除半舌重建

随后，潘朝斌教授耐心给患者及其家属普及舌癌的知识，并提供了个体化治疗方案：右侧舌体肿瘤非常小，可局部扩大切除，拉拢缝合观察即可。左侧肿瘤较大做半舌切除，同时用一侧小腿上的胫后动脉穿支皮瓣来巧妙地修复左侧舌缺损，并重建出舌头的形状。

由于游离皮瓣需要将受区供区的血管吻合成功才能成活，而术中患者血管非常细，直径仅为1mm，因此吻合血管的难度非常大。凭借过硬的血管吻合技术，经过6小时的奋战，潘朝斌教授及林钊宇博士克服困难带领团队顺利完成手术。目前，王女士已康复出院。

“尽管手术非常成功，但王女士在溃疡经久不愈合的两个月时间里由于诊断不明确，浪费了最佳的治疗时机，半条舌头不得不切除。”潘朝斌教授说，如果在溃疡发现的早期及时就诊，可能对患者的生存与生活质量有更大的改善。

如何分辨是口疮还是舌癌?

潘朝斌教授介绍，我们平常说的口疮，专业上称为“口腔溃疡”，外观为小圆形或椭圆形，表面覆盖灰白或黄色假膜，边界清楚，周围黏膜红而微肿。口腔溃疡具有周期性、复发性、自限性的特征，一到两周左右自愈。而舌癌多发在舌缘处，呈溃疡或浸润性且质硬，疼痛明显、会有肿块感，具有无自限性的特征。

因此，一旦遇到口腔溃疡超过2个星期不愈，应立即到口腔专科医院或者口腔颌面外科就诊，以免贻误病情。

据最新文献报道，口腔癌已居全身恶性肿瘤发病率的第十位，男性中甚至排到第九位，而其中舌癌是最常见的一种，占据口腔癌发病率第一位，舌癌多发生于一侧，像王女士这样发生双侧舌癌的情况极为罕见。

潘朝斌教授建议，为了预防舌癌市民应避免嚼槟榔、抽烟等不良嗜好，拆除刺激舌体或黏膜的不良修复体（假牙），减少口腔刺激因素。同时，还应养成良好的口腔卫生习惯，培养正确的口腔保健意识，定期到正规医院口腔科进行口腔检查。 （记者周洁莹 通讯员张阳、刘文琴、林钊宇）