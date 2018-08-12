广州医生高空施救 中医中药救人一命

图/广州日报

图/广州日报

8月10日，在万米高空的飞机上，中年男子突发急病，大汗淋漓、恶心呕吐！幸亏飞机上有两名广州医生，及时以中医外治法和中药施救，男子得以安全落机再就医。施救成功后，全舱旅客对广州医生报以热烈掌声，惊叹“中医中药真神奇”。

广东省中医院胸痛诊疗中心主任张敏州教授是两名救人的广州医生之一，而他也是本报去年4月25日报道的万米高空急救过度通气综合征发病乘客事件主人公。

当日上午，他乘机从广州飞往哈尔滨，坐在过道边座位。他记得，11时30分许，飞机即将抵达目的地，一名空姐急匆匆赶来问：“张先生，请问您是医生，对吗？”得到肯定回答后，空姐告知有乘客突发疾病，请求支援。来不及多想，张教授随空姐到机舱后部，只见一名中年男子趴在椅背上。面对问诊，该男子虚弱回应“头晕，天旋地转，根本不敢睁眼”。通过观诊发现，男子脸色苍白，满头满脸以及背部一直冒虚汗；搭脉一看，脉弱而手极凉。

考虑到高空救人大意不得，张教授让空姐请来同行的广州中医药大学一附院心脏专科吴伟教授，进行联合会诊。

随后，两名医生一致初步判断排除急性心脏病发作，考虑三种发病可能：脑缺氧或脑缺血导致的一过性反应；耳源性眩晕；颈椎病引起眩晕。联手救治随即展开，一边应用张教授随身携带的“宽胸气雾剂”，给男子舌下喷雾3次；同时应用中医外治法，持续按摩患者头面部太阳穴、百会穴，止晕、通经络；还延伸应用“宽胸气雾剂”，将其喷雾给药在患者太阳穴、百会穴等脑部穴位。

仅施救10多分钟，发病男子已经平和下来，不再痛苦呻吟，脸上也褪去青白异色。张教授搭脉发现，男子已经手部回暖，心跳、脉搏都恢复有力了。“好了，症状缓解下来了！”听到此话，一旁静静等待的旅客们报以热烈掌声，其中一名旅客大声惊叹“中医中药真的很神奇！”

知多D：“宽胸气雾剂”

作为中医经典急救药，“宽胸气雾剂”是张敏州教授的“万年随身药”，在此次万米高空救人中大展身手。

其主要成分是细辛油、檀香油、高良姜油、荜茇油、冰片等，用于理气止痛，缓解心绞痛症状。心绞痛发作时，将瓶倒置，喷口对准口腔喷2~3次，可速效缓痛。

张敏州教授特别提醒，“宽胸气雾剂”除了喷舌下、口腔，还可运用其芳香理气温通作用，喷在相关穴位上，加以按摩刺激，能使人体血管扩张，促进气血运作。 （记者何雪华 通讯员曾锐祥、宋莉萍）