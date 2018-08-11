婴幼儿奶粉高端市场仍可掘金

外资乳企最近先后披露了二季度财报，占据全球四成市场份额的中国市场成为各家乳企的销售重镇。尽管婴幼儿奶粉市场逐渐被视为“红海”，但坚持高端路线和细分发展的外资品牌依然看好本土掘金，尤其是针对特殊需求宝宝的“口粮”竞争越来越激烈。

达能、美赞臣业绩报喜

达能表示，二季度中国市场奶粉增长达到三成。其财报显示，2018年上半年收入125亿欧元，同比增长4%，其中营养品业务收入36亿欧元，同比增长12.5%，而奶粉业务在第二季度实现了双位数的增长，这主要得益于中国市场的良好业绩。达能表示，在中国市场需求的不断推动下，自身成功拓展了超高端产品类别业务。

携手“大佬”京东一起做生意的美赞臣也越来越倚重中国市场。此前其母公司利洁时集团发布的第二季度财报数据显示，婴幼儿奶粉及营养品业务的增长率为9％，营收为7.41亿英镑（约合人民币66.63亿元）；今年上半年，美赞臣增长率为7%，净营收为14.41亿英镑（约合人民币129.57亿元）。利洁时表示，中国市场销量的强劲增长对于业绩贡献可谓“功不可没”。据悉，美赞臣一直在加码对中国市场的投入，投入水平远超其被收购前。

雀巢、雅培营养品业务向好

雀巢近期披露上半年财报称，营养品成为其业绩重要功臣之一，该业务尤其是婴儿营养品销售增长正在提速。雀巢今年前六个月销售额达439亿法郎（约合人民币3016亿元），中国所在的地区（亚洲、大洋洲和撒哈拉以南非洲地区）实现有机增长4.4%。雀巢首席执行官马克·施奈德表示，中国的营养品表现抢眼，第二季度营养品整体表现有所改善。

在各家乳企财报中，雅培二季度财报最受业界关注，因为此前其营养品板块一直被传要卖还无人“接盘”。雅培用财报间接回应了此事，其强调称，自身二季度全球营养品业务销售额达19亿美元，同比增长6.4%；其中的婴幼儿营养品销售表现强势，亚洲地区包括中国及拉丁美洲地区领跑增长。

但有本土乳业专家就此认为，自身横向比较的话，雅培的营养品板块销售额增幅依然落后于医药板块，所以卖不卖仍存疑，无论出售与否，板块业绩做上去都将更为游刃有余。

中外资品牌 加速布局特配粉市场

虽然有业界观点认为全球婴幼儿奶粉市场包括中国市场已经从“蓝海”逐渐过渡到“红海”，但外资品牌用业绩证明了其高端路线、细分路线依然有金可掘。“消费升级在中国新生代父母以及二孩爸妈中体现明显，几大外资品牌在过去几年里逐渐尝到了在中国推高端甚至超高端品牌的甜头，所以不断升级自身品牌和产品，而市场接受速度也基本达到预期。”该乳业专家表示。

细分领域中的特配粉市场正在迅速扩容，中外资品牌都在加速布局这一板块。包括贝因美、美赞臣、雅培和雀巢等都先后拿到了特殊医学用途配方食品注册。目前国家市场监督管理总局共通过了十几个特配粉配方注册，未来针对特殊需求宝宝的“口粮”竞争也势必越来越激烈。“尽管有特殊需求的宝宝占比不大，而且需求也各不相同，但是中国人口基数大，而且此前该领域基本一片空白，只有极少数品牌进驻，所以被业界视为真正的‘蓝海’。”该乳业专家认为。