近2000个流通点猪肉可追溯

扫描蔬菜包装上的条形码，蔬菜在哪儿生产、由谁供货、在哪儿卖等信息，都在手机上一目了然。如今，这样的肉菜追溯体系已经覆盖本市9成以上的大中型连锁超市。记者昨天从市商务委获悉，今年将进一步扩大肉菜追溯体系覆盖范围，年底前本市猪肉、蔬菜追溯流通节点将分别达到1900个和2600个。

2016年8月，“北京E追溯”手机平台正式上线，市民关注“北京E追溯”微信公众号或下载APP后，就可以通过平台扫码查询。所有实现肉菜追溯的节点都在平台一一列出，追溯企业包括本市所有生猪定点屠宰厂以及主要的批发市场、零售市场、连锁超市等。

在家乐福四元桥店，一位市民用手机对着小白菜包装上的条形码一扫，手机上便出现了追溯信息，可以看到，这份小白菜产自大兴区，由北京六合富蔬菜产销专业合作社供货，北京方圆平安食品开发有限公司负责包装加工。

除了预包装蔬菜，散装蔬菜称重后会被贴上价签，扫码价签上的条形码也可以查看追溯信息。不方便使用智能手机的老年人，也可以通过超市里的溯源服务终端进行查询。

在被纳入追溯体系的超市或菜店、菜市场中，所有在售的蔬菜和猪肉产品都可以通过平台查询追溯信息。追溯的最大好处，是可以随时监测可追溯商品流通环节信息，让百姓买到放心肉菜。一旦某种商品出现问题，市商务委可以通过平台迅速在追溯系统中排查商品流向，为相关部门责令企业召回问题商品提供依据。

对于猪肉品类，目前本市肉菜流通追溯体系覆盖了9家生猪定点屠宰厂。猪肉追溯体系使用了先进的技术，每只猪在屠宰检验合格后，都会被灼刻激光码。各流通环节通过录入激光码，记录追溯信息，实现从屠宰到售卖全程可追溯。每个零售网点销售的猪肉，还会公示动物检验检疫合格证明。

截至2017年年底，本市猪肉、蔬菜追溯流通节点分别达到1778个和2383个，其中肉菜均覆盖了本市35家主要大中型连锁超市的680个门店，覆盖率达到90%以上。今年年底前，猪肉、蔬菜追溯流通节点将分别达到1900个和2600个。

此外，本市今年还将搭建重要产品追溯平台，除了目前来自商务部门的流通追溯，涉及食药监部门、农业部门等更多的信息也将被纳入平台，让市民可以一站式查询更多的追溯信息。