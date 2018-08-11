你把它当厨房废物，营养师把它当宝！蔬果皮别再扔了

西瓜皮、萝卜皮、花生皮……这些“厨房废物”可别扔，应好好利用起来。

西瓜皮：比西瓜瓤还解暑

上海中医药大学营养学副教授孙丽红：大多数人吃完西瓜随手把西瓜皮(去掉外边绿皮后的部分)扔了，其实西瓜皮的消暑作用不逊于西瓜瓤。它是中药西瓜翠衣的来源，也是夏季家常“祛暑良药”。

《随息居饮食谱》谓其：凉惊涤暑。《饮片新参》云西瓜皮可清透暑热，养胃津。从现代医学的角度来说，西瓜的血糖生成指数较高，是糖尿病患者的禁忌。但西瓜翠衣对血糖的影响较小，是糖尿病患者夏季消暑的不错选择。

小时候，吃完西瓜肉后，母亲会将皮洗净切成小条，用盐稍腌一下，吃时挤掉腌出的水，加醋、糖和盐，拌匀食用，成为一道凉拌菜。

如今，学了中医和营养，我又添了更多做法。比如西瓜翠衣茶，取西瓜皮50克，将西瓜皮切成片，加水煮汤，取汁代茶饮，常饮可祛暑降火。或者取西瓜皮200克，洗净切碎，9克金银花洗净。将二者一起放入锅内，加水适量，大火煎煮30分钟，过滤取汁，可清解暑热。此外，将西瓜皮加水煮沸，再加入番茄、鸡蛋做成汤，也能消暑利尿。

橙皮：味道更加清爽

北京营养师协会理事熊苗：橙皮直接吃味道不太好，吃热橙子就是理想选择。

将橙子洗净，在40℃~50℃的水中浸泡约1分钟，然后擦干，放入微波炉内，热1~2分钟至微焦。这样橙子皮中的挥发油、橙皮甙等，就可渗透到橙子里去。

橙子皮还可做成许多美食。比如在熬大米粥烧滚前，放入几小块干净的橙皮，等粥煮熟后，不仅芳香可口，而且开胃。

也可以做成橙皮茶，把洗净的橙子皮切成丝、丁或块，用时可以用开水冲泡，也可以和茶叶一起饮，清香提神。

做橙皮糖也不错。橙子用细盐搓一遍，用水冲洗。然后浸泡2小时，期间换几次水。将橙皮剥下，切成细丝。准备比橙皮重量少一半的冰糖，放入煮锅中，放入的水量稍微没过冰糖即可。冰糖煮化以后，将橙皮放入。小火慢慢熬煮，不断翻动防粘锅。直到糖水都黏住橙皮丝，水差不多煮干的状态时，关火。热橙皮在撒了一些白糖的盘子中均匀沾满。冷后放入玻璃罐密封，放到凉快的地方即可，日常当小零食吃。扫码阅读《三种果皮变废为宝》

萝卜皮：营养非常丰富

首都保健营养美食学会舒兰婷：萝卜皮太辣，实在吃不下去，其实做法对了，口感很好，而且营养价值一点不输萝卜肉质部分。

萝卜皮和萝卜肉相比，其中维生素C含量约为肉质部分的2倍，钙含量98%在萝卜皮内，膳食纤维也很丰富，能促进肠道蠕动，有助防便秘。

萝卜皮还有萝卜中很重要的萝卜硫素，可促进人体免疫机制。辛辣的萝卜皮中含有较多的异硫氰酸酯类物质，这物质就是萝卜防癌作用中的关键成分。类黄酮等多酚类物质，一般都存在于萝卜皮中，具有抗氧化作用，能抵抗自由基对人体的损伤。所以，下次吃萝卜，不要切掉外层的皮了，只要冲洗干净就可以。

湖南人喜欢将萝卜皮晒干，然后跟剁辣椒一起腌制一段时间(一般1~2个月即可)，吃的时候再加点食用油，叫响萝皮，是一种小咸菜。

其实，萝卜皮可以不用腌制，直接做成鲜的爽口萝卜皮，当小菜也非常不错。将萝卜皮切成小片，加少量香油和醋等，拌匀即可，就面吃，配合肉菜，解腻清爽。

花生皮：有补血作用

广东省人民医院中医科主任王昌俊：花生皮也叫花生红衣，尽管中西医对于补血的认知并不相同，但说它补血都没错。西医中，狭义的补血指增加红细胞、血红蛋白，但从广义的补血概念来说，增加血小板也是补血;而中医认为脾统血，花生红衣能够补脾胃之气，所以中医认为花生衣可以补血。

一般来说，没有不能吃花生衣的人，不能因为花生衣能够增加凝血功能，就说血液黏稠的人不适合吃花生衣。血液黏稠的人，比如血脂高的人，这与他们自身的代谢障碍有关，花生衣可以促进血小板生成，避免血小板聚集。花生衣补血，不代表吃花生衣会升高血脂。也并不是吃一把花生衣，半个小时以后这些花生衣就变成了红血球。

所以，不必太担心吃花生红衣不健康的问题，因为没有人一把一把地只吃花生衣。在正常吃花生的时候，连花生带红皮一起吃，不会有任何问题，但血脂偏高的人要少吃花生。如果觉得花生的皮口感不好，可以连同花生一起打成豆浆喝。

火龙果皮：抗氧化能力强

中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜：火龙果挖着吃?可是别忘了吃完里边的肉，把皮也利用起来，它的营养价值也较高，食用会使营养翻倍。

由于火龙果的果皮含有非常珍贵的营养物质——花青素，花青素是一种很好的抗氧化剂，且能在人体血液中保存活性75小时。它能够保护人体免受有害物质——自由基的损伤，有助于预防多种与自由基有关的疾病，对健康有益。

所以，我们在吃火龙果的时候，尽量不要丢弃内层的粉红色果皮。而且，花青素对温度敏感，应该以生食为佳。可以用小刀刮下，直接生吃，或者切成细条凉拌，榨汁食用也是不错的选择。

火龙果皮最好的吃法就是榨成果汁，冻到冰柜里口渴的时候拿来饮用，清甜可口，消暑解渴。

或者把火龙果皮剥下来，切成丝放到盘子里，加入少许香油，再放入适量的盐，然后搅拌即可。不宜沏茶、煮汤或蒸炒，高温会导致花青素局部降解，降低其营养价值。扫码阅读《火龙果花样吃法》

编辑提示：除了以上的果蔬皮，其他如苹果皮、梨皮、葡萄皮、茄子皮也都是可以吃的，很多起保健作用的特殊物质都存在于皮中，只要把皮洗净即可。还有奶皮，其实主要是脂肪和蛋白质带来的，也可以吃，但不必过分追求吃奶皮。猪皮也可以吃，不过并不是因为它含丰富的胶原蛋白(猪皮中的胶原蛋白转化不成人体所需胶原蛋白)，而是因为它的口感比较好，偶尔吃一次解馋也不错。