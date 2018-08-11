从治疗到康复无缝连接 提高癌症患者生活质量

国家癌症中心最新发布的中国癌症统计数据显示，2014年全国恶性肿瘤新发病例数 380.4 万例，平均每天超过1万人被确诊为癌症，每分钟有7个人被确诊为癌症。2003年到2015年期间，我国诊断和治疗技术不断进步，患者的总体生存率从30.9%上升到40.5%。2018年1月，据英国医学杂志《柳叶刀》报道，中国、日本和美国的整体癌症5年生存率（2010-2014年）分别为 36.0%、57.4%和 64.0%。在近日举行的第一届中国癌症患者康复支持大会上，与会者认为，我国需要建立和完善癌症康复指导机构，同时在疾病治疗和康复技术上做到个体化精准、无缝衔接的全程管理。

中国抗癌协会康复会主任委员史安利教授表示，癌症病人从诊断出癌症开始，经过短暂的院内治疗，就进入了漫长的康复期。虽然我国顶级医院诊治水平已经接近国际一流水平，但是病人离开医院以后，缺乏完善的康复支持体系：既缺乏相应的机构提供服务，也缺乏专业的康复指导人员，影响了癌症病人生存期和生活质量。必须推动诊疗康复一体化，打通治疗和康复泾渭分明的环节，让癌症病人从诊断、治疗、康复都有明确的机构寻求服务和帮助，并且能够利用新技术组成一个整体。

中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯教授认为，实现从治疗到康复的无缝连接是必然趋势，作为临床一线专家，愿为实现这个目标而努力。

如何科学有效建立癌症患者康复支持体系，改变癌症病人在漫长康复周期茫然无助的局面，本次大会围绕“精准管理，全程支持”的主题，探讨了如何在基因科学、智能科技、大数据创新等的时代背景下，整合医疗及非医疗手段，为癌症患者打造个体化、综合康复支持体系。

在癌症防治与康复营养方面，靶向食品在癌症预防和康复领域有着极大的应用空间。多项临床试验表明，萝卜硫苷进入肠道后产生的萝卜硫素能靶向降低肺癌、前列腺癌和乳腺癌的发生风险，对于清除肺部污染物也有较强作用。