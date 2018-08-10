江苏要求养老机构提供中医服务

近日，江苏省卫生部门、中医药局出台《江苏省中医“治未病”工作实施方案》，明确提出，到2020年，所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院及50%的村卫生室开展中医健康干预服务。60%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供中医药健康养老服务。

《方案》指出，全省二级以上中医医院要全部设立治未病科，建设中医健康体检区、健康咨询指导区、健康干预调养区、健康宣教区等，开展亚健康与慢性病风险评估以及生活方式、危险因素干预技术与方法研究。在有条件的综合医院、妇幼健康服务机构、专科医院设立治未病中心。

《方案》明确，建立完善中医健康状态评估方法，为居民提供融中医健康监测、咨询评估、养生调理、跟踪管理于一体的治未病健康服务。将治未病工作与家庭医生签约相结合，研究开发不同健康状态人群的中医健康干预方案或指南（服务包）。个性化制订健康调养方案，提供针灸、推拿、膏方等健康干预措施，推广中医传统运动，建立治未病健康服务效果评价制度。

《方案》指出，医疗卫生机构从事治未病的医务人员应熟练掌握中医治未病知识，灵活应用中医健康状态辨识、中医健康咨询指导和中医特色技术开展健康干预服务，每年接受80学时以上的中医预防保健服务知识与技能在岗培训。建立治未病协作平台，完善治未病领域科技布局，形成产、学、研、用相结合的中医治未病健康服务研发机制。所有二级以上中医医院均应设置老年病科，与养老机构开展不同形式的合作。基层医疗卫生机构要开展面向老年人的中医药健康管理、养生保健等服务。（特约记者李昆）