热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网>>中医药频道>>地方中医药

云南拟认定一批中医药服务贸易重点企业（机构）

2018年08月10日14:35 来源：国家中医药管理局网站

　　7月20日，云南省商务厅、省卫生计生委公示了2018—2019年度云南省中医药服务贸易重点项目及重点企业(机构)名单。云南白药集团股份有限公司、昆药集团股份有限公司、云南中医药大学等10家企业(机构)和昆明圣爱中医馆有限公司申报的圣爱中医馆中医药对外医疗服务贸易重点项目等5个项目在列。

　　为引导和推动中医药服务贸易快速发展，云南省商务厅、省卫生计生委于2015年7月印发《云南省中医药服务贸易重点项目及重点企业(机构)管理和认定暂行办法》。根据《办法》，云南省今年开展了2018—2019年度云南省中医药服务贸易重点项目及重点企业(机构)认定工作。经各州(市)商务局推荐及企业自行申报，共有14家企业申报中医药重点企业，7家企业申报中医药重点项目。云南省商务厅、省卫生计生委通过复审，拟认定10家企业(机构)为2018—2019年度云南省中医药服务贸易重点企业(机构)，拟认定5个项目为重点项目。

(责编：许心怡、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn