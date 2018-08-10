云南拟认定一批中医药服务贸易重点企业（机构）

7月20日，云南省商务厅、省卫生计生委公示了2018—2019年度云南省中医药服务贸易重点项目及重点企业(机构)名单。云南白药集团股份有限公司、昆药集团股份有限公司、云南中医药大学等10家企业(机构)和昆明圣爱中医馆有限公司申报的圣爱中医馆中医药对外医疗服务贸易重点项目等5个项目在列。

为引导和推动中医药服务贸易快速发展，云南省商务厅、省卫生计生委于2015年7月印发《云南省中医药服务贸易重点项目及重点企业(机构)管理和认定暂行办法》。根据《办法》，云南省今年开展了2018—2019年度云南省中医药服务贸易重点项目及重点企业(机构)认定工作。经各州(市)商务局推荐及企业自行申报，共有14家企业申报中医药重点企业，7家企业申报中医药重点项目。云南省商务厅、省卫生计生委通过复审，拟认定10家企业(机构)为2018—2019年度云南省中医药服务贸易重点企业(机构)，拟认定5个项目为重点项目。