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重庆出台确有专长人员考核细则

2018年08月10日14:33 来源：国家中医药管理局网站

　　日前，重庆市卫生计生委出台《重庆市中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理实施细则(暂行)》，明确重庆市中医医术确有专长人员医师资格考核的报名条件、考核内容、执业范围和监管办法等。

　　在考核内容方面，《细则》规定，根据参加考核者使用的中医药技术方法分为内服方药、外治技术、内外兼有三类进行考核。其中，内外兼有类考核内容包括医术渊源或者传承脉络、医术内容及特点;与擅长内治的病证范围相关的中医基础知识、中医诊断技能、中医治疗方法;与其使用的外治技术相关的中医基础知识、擅长治疗的病证诊断要点、外治技术操作要点、技术应用规范及安全风险防控方法或者措施、中药基本知识和用药安全等。

　　《细则》明确允许中医(专长)医师多点执业。拟在市内多个医疗机构执业的中医(专长)医师，应确定一个医疗机构作为其主要执业机构，并向批准该医疗机构执业的卫生计生行政部门申请注册;对于拟执业的其他医疗机构，应当向批准该医疗机构执业的卫生计生行政部门分别申请备案，注明所在执业机构的名称。

　　《细则》要求，考核专家必须从未任教于任何涉及传统医学师承、中医医术确有专长的培训机构。《细则》还明确了中医(专长)医师继续教育合格的条件，包括培训课时达到48学时，或在二级以上医疗机构脱产进修3个月以上等。

(责编：许心怡、杨迪)


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