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青海藏医药工业总产值达26亿元 占全国总产值的44%

2018年08月10日14:31 来源：新华网

　　记者从青海省经信委获悉，2017年，青海全省藏医药工业总产值达26亿元，占全国藏医药工业总产值的44%，藏医药产业发展规模和综合实力位居全国之首。

　　 青海地处青藏高原腹地，独特的地理环境造就了独特的中藏药资源。目前，全省已有中藏药资源1294种，其中植物药1087种、动物药150种、矿物药57种。中藏药材种植范围从最初的东部农业区已扩大到全省各市州，已建成唐古特大黄、羌活、秦艽、枸杞、甘草等多个规范化种植基地，种植和野生抚育面积近300万亩。

　　 依托藏医药资源优势，青海省近年来大力培育龙头企业，积极打造优质品牌，搭建研发创新平台，加大人才培养力度，健全完善产业链条。目前，青海已有藏药生产企业19家，国家批准的藏成药批准文号210个、176个品种，培育出了“金诃”“晶珠”“久美”等驰名品牌。

　　 此外，青海积极探索藏医药医疗、养生保健、科研、教育、产业、文化、对外交流“七位一体”发展模式，实现藏医药资源的有效整合和优化配置，引领和促进了藏医药事业的发展，藏医药产业已经发展成为全省特色优势产业。

　　 根据近日出台《关于推进青海省藏医药产业发展指导意见》，青海到2020年，建立原料供应相对充足、创新能力较强、产业链较为完整的现代藏医药产业体系；到2025年，在全国藏医药事业发展中的龙头地位更加巩固，全面建成藏医药强省。（记者央秀达珍 邓万里）

(责编：许心怡、杨迪)


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