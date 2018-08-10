加强党对中医药工作的领导 继承好发展好利用好中医药

7月25日，国家中医药管理局召开党组理论学习中心组（扩大）2018年第三次集体学习会议，专题传达学习全国组织工作会议精神。国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红主持会议并讲话，局长于文明，党组成员、副局长马建中、王志勇、闫树江出席会议并交流学习体会。

会议指出，习近平在全国组织工作会议上发表的重要讲话，紧紧围绕新时代党的组织路线为党的政治路线服务，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，深刻总结了党的十八大以来党的建设和组织工作取得的实践成果、理论成果，深刻阐述了新时代党的组织路线的科学内涵和实践要求，深刻指明了新时代党的建设和组织工作的方向目标、重大任务，是对马克思主义党建学说的开创性贡献，是指引新时代党的建设和组织工作的纲领性文献。

会议强调，要认真学习领会习近平总书记关于党的建设和组织工作重要思想，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。加强党对中医药工作的领导，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平总书记关于中医药工作的系列重要指示精神，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。加强组织体系建设，推进党组织全面进步、全面过硬。培养忠诚干净担当的高素质干部，加大年轻干部培养、管理、选拔和使用力度，提高领导干部政治能力。强化对中医药人才工作的组织领导，念好“育”、“引”、“用”人才队伍建设三字经，创造好的政策机制环境，把中医药人才培养好、引进好、使用好。

会议强调，要把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平总书记对中央和国家机关推进党的政治建设作出的重要指示精神，坚决做到“一个带头、三个表率”，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

会议强调，要深入细致地开展调查研究，准确把握新时代中医药工作外部环境的发展大势、内涵建设的发展规律，弄清哪些是制约中医药事业传承发展、牵一发而动全身的关键问题，找到破解问题的办法和路径，将阻碍中医药发展的 “拦路虎”各个击破，统筹谋划和推进中医药工作。

会上，局人事教育司、直属机关党委和中国中医科学院党委主要负责同志作交流发言。局机关司级领导干部，直属各单位领导班子成员，中国中医科学院二级院所局管干部 60余人参加会议。（记者葛伟韬）