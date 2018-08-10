2018“互联网+精准健康扶贫”论坛将于16日在京启动

没有全民健康，就没有全面小康。习近平总书记在谈到脱贫攻坚时强调，“深度贫困成因中，需要特别关注因病致贫问题。”为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，更好地推进精准健康扶贫工作，8月16日下午，人民网?人民健康将在人民日报社新媒体大楼1号演播厅举办2018“互联网+精准健康扶贫”论坛暨“轻松助善”公益行动启动仪式。

当前，互联网的快速发展为精准健康扶贫工作提供了新方向、新思路、新载体，网络扶贫已成为互联网创新成果与精准扶贫方略的有效结合。利用“互联网+”，能够更方便、更高效地寻找到真正需要医疗救助的人群。与此同时，互联网健康保障平台的应运而生，可以将患者所在的城市、社区、家庭状况、病情、所需医疗费用、疗效、康复等数据进行有效聚集、分析与评估，为求助者提供高效、透明、便捷的筹款渠道，从而进一步实现了扶助对象精准、项目安排精准、资金使用精准和援助成果的精准。

在本次论坛举办期间，将邀请到行业主管部门负责人及社会组织、公立医院的专家学者共约150余位嘉宾，围绕“大数据助力精准健康扶贫”、“如何打造扶贫公益品牌”等话题展开深入探讨。

当日还将举行“轻松助善”公益行动启动仪式。针对一些筹集资金类公益活动存在的“病例信息造假”等问题，公布“轻松筹平台个人失信虚假名单”并发出打假宣言。