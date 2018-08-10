甲亢、甲减更“偏爱”育龄女性

8月8日上午，昆明医科大学第一附属医院（以下简称昆医附一院）内分泌科、甲状腺疾病诊治中心、核医学科联合举办了2018年国际甲状腺知识宣传周义诊活动，今年的主题为“关注甲状腺 轻松迎好孕”，呼吁广大育龄女性关注甲状腺健康。

甲亢、甲减可致流产

昆医附一院内分泌科主任吴斌介绍，甲状腺是人体内分泌系统的重要器官，一旦发生异常会危害到机体各组织。从甲状腺功能来看，甲状腺疾病主要包括甲状腺功能不足导致的全身代谢减低综合征即“甲减”、甲状腺激素分泌过多所导致的甲状腺毒症即“甲亢”及甲状腺结节等，而20岁~40岁的育龄女性正是甲亢、甲减的高发人群。

“随着二胎政策放开，现在的女性怀孕年龄增大，其免疫功能也相应地在逐渐衰退，孕妇合并甲亢、甲减越来越常见，而这对孕妇和胎儿的影响是巨大的，孕妇合并甲减可致流产、早产、死胎、胎儿宫内发育迟缓、智力低下，而孕妇合并甲亢，也会造成早产、死产、新生儿甲亢等严重后果。”吴斌提醒，有怀孕计划或已经怀孕的女性一定要检查甲状腺功能，一旦出现异常应该及时到正规医院的专科进行规范治疗，及早干预，才能最大限度地保护孕妇和胎儿的健康。对于已经出现甲状腺功能异常且还未怀孕的女性，建议进行规范治疗后再计划怀孕。

甲状腺疾病高发 多手段实现精准诊治

除了甲亢、甲减、亚急性甲状腺炎，甲状腺癌越来越高的发病率也引起了人们的重视。仅昆医附一院甲状腺疾病诊治中心，每年就要完成2700多例甲状腺癌手术。“大部分的甲状腺癌患者并没有临床表现，几乎都是通过体检发现，目前自然人群中甲状腺结节的发病率高达70%，而其中恶性的甲状腺癌又占了15%左右。” 甲状腺疾病诊治中心副主任钱军说道。

不仅如此，在昆医附一院核医学科的诊治工作中，60%~70%的工作都是和甲状腺疾病相关的。“不同的诊断结果就导致了完全不同的治疗方案和效果，如亚甲炎有自愈倾向，通过简单的治疗便可以痊愈，若将其错误诊断为甲亢，则患者只会越治效果越差。”核医学科主任朱高红表示，甲状腺疾病的诊断包括了体内和体外的诊断，体外包括甲状腺功能检测，体内则包括甲状腺摄碘131粒体内功能性诊断、SPECT/CT甲状腺扫描、PET/CT全身性肿瘤筛查，通过多种手段实现诊断治疗一体化，使甲状腺疾病的治疗更精准。

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