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韩波出席直销企业保护消费者权益联盟第三届年会

2018年08月10日16:48 来源：人民网-人民健康网

三生（中国）营运副总裁韩波出席会议

2018年8月2日-3日，直销企业保护消费者权益联盟第三届年会在宁夏银川市召开。三生（中国）营运副总裁韩波女士出席会议并接受专访。

围绕年会“开放融世界 创新赢未来”主题，广东省工商局经济检查局局长徐放政介绍了地方监管部门在放管服大背景下做好直销监管工作的思考。来自行业的各精英分别发表主题演讲，介绍了各自在“创新”方面的思考和探索经验。

与会人士一致认为，此次年会适逢全国市场监管工作座谈会召开。因此，及时梳理直销市场发展中存在的问题，探索在新的历史时期直销企业如何把握机遇，规范经营很有必要。目前，我国直销企业数量不断增长，直销市场竞争较为激烈。越是竞争激烈，直销企业及其从业人员就越是要牢固树立消费者至上的理念，牢固树立底线思维意识，狠抓产品质量，强化售后服务，杜绝夸大虚假宣传，避免盲目扩张，严格遵守政府监管部门的相关要求，切实履行承诺，积极践行企业社会责任，进一步树立直销行业的良好声誉，努力推动直销行业在规范有序健康的道路上稳步前行，让直销行业为国民经济发展做出新的贡献。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：许心怡、杨迪)


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